血月掩行星奇景千年一遇 新竹到台南欣賞機會高

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（中央社記者沈佩瑤台北8日電）千年一遇天文奇景「血月掩行星」今晚現身，紅色血月將高掛夜空約1.5小時，罕見「月掩天王星」則在晚間7時至8時間上演。台南到新竹賞月機會較高，北北基和宜蘭建議看直播。

罕見血月今天晚上將再現，氣象局臉書「報天氣-中央氣象局」指出，傍晚5時至晚間9時，月升同時將伴隨月全食發生；預計晚間7時至8時間，天王星將躲到全食階段的紅月後方再跑出來。

台北市立天文科學教育館指出，在台灣要能夠看到「月全食發生同時月掩行星」的事件極為罕見，上一次發生在1580年，下一次則預計是4344年，可說是真正千年一遇的天象；行星另外還有金星、木星、水星、火星、土星等。

天文館晚間5時30分至9時將開放望遠鏡，並與國內外各天文單位合作，於YouTube「台北天文館」頻道線上直播，現場、線上全球同步直擊月全食。

氣象局表示，此次月全食恰逢「紅月掩天王星」的特殊現象，發生時間約在晚間7時2分到7時56分，因為天王星相當暗，在一般環境下幾乎難以用肉眼看到，建議要使用適合的望遠鏡觀測，或是看線上轉播，透過高倍率望遠鏡的畫面來欣賞。

氣象局也公布各地賞月指數，其中台南到新竹賞月機會較高，傍晚至晚間月全食期間，迎風面宜蘭、北海岸、大台北地區仍是雲量多、容易有短暫雨的天氣，越往西半部賞月條件越佳。

不過，傍晚月亮初升時，有些山區的午後對流雲還沒消散，可能會暫時遮蔽東方視線，待時間越晚，賞月條件有機會越佳。（編輯：管中維）1111108