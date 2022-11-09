第三航站能源中心工區傳崩塌 桃機：有違事實

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（中央社記者吳睿騏桃園機場9日電）根據鏡週刊報導指出，桃園國際機場三航站能源中心工區傳出崩塌、營造廠疑似違法施工等情事，桃園國際機場公司今天特別發布新聞稿澄清表示，當中引述說法有違事實。

桃機公司指出，報導所說能源中心B區共同管溝於深夜崩塌一事並非事實。事件為10月28日下午施工時，人員進行鋼管組立時疑似鬆脫，當下已立即改善，並於當日下午5時完成復原，未影響工程後續推動。

桃機公司說，相關工程由東元電機股份有限公司和偉銓營造有限公司共同投標承攬，由東元公司為共同承攬代表廠商。偉銓公司於3月出現資金問題，4月也不正常出工，無法正常履行契約責任。

桃機公司表示，在陸續接獲桃園地方法院執行命令後，要求東元公司依共同投標協議書連帶負履行契約責任，東元公司和偉銓公司於4月18日由雙方董事長共同具名來文，檢附自4月1日起由東元公司繼受之讓與協議書，完成繼受程序。

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另外，對於媒體報導目前營造廠疑似違法施工一事也非事實，工程因偉銓公司無法履行契約，後續由共同承攬的東元公司繼受且另覓其他土建分包廠商，另外，承造人變更申請程序，已經完備桃園市政府建管處承造人變更申辦程序，並無違法施工等情事。

桃機公司說，相關工程為第三航站區公共設施（一）新建工程，經費為新台幣62.93億元，得標廠商為東元公司及偉銓公司，工期2069天。因此事件影響工程進度，截至10月31日止，預定工程進度17.97%，實際進度13.98%，落後3.99%。桃機公司依政府採購法規定，於9月5日刊登偉銓公司為拒絕往來廠商。（編輯：方沛清）1111109