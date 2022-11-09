聖克里斯多福總理參訪健保署 取經台灣經驗

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聖克里斯多福及尼維斯總理德魯（Terrance Drew）（右）來訪台灣，9日上午前往衛福部健保署訪問，署長李伯璋（左）親自接待，說明台灣健保制度並致贈健保英文專書。中央社記者陳婕翎攝 111年11月9日

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（中央社記者陳婕翎台北9日電）聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯今天上午參訪健保署，取經全民健保27年台灣經驗，健保署長李伯璋分享全民健保制度，參訪團更期待台灣能派相關專家，前往當地協助建立健保體系。

拉丁美洲及加勒比海友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）率高層官員一行9人組團，自11月7日至10日訪台。李伯璋今天下午接受媒體聯訪時表示，德魯及外交部長道格拉斯（Denzil Douglas） 皆有醫師專業背景，對於醫療健保深具使命感。

聖克里斯多福及尼維斯位於中美洲加勒比海地區，是由聖克里斯多福島和尼維斯島組成的聯邦制島國。李伯璋表示，這個國家人口數不多，沒有全民健保制度，主要由5個商業保險照顧當地民眾，德魯等人對台灣健保創建很感興趣，原訂1小時參訪，因暢談延後30分鐘才結束。

除了介紹自民國84年3月1日實施全民健保的珍貴經驗，李伯璋說，接受德魯一行訪賓問答時，發現對方非常好奇「創建之初如何與外界溝通健保優點」及「醫療雲端資料共享」等議題，健保是在社會保險與社會福利間拿捏平衡點，相信同樣是醫療體系出身的德魯也清楚醫療在乎給付費用。

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李伯璋表示，台灣健保的總額制度，核心觀念就是「錢用在刀口上」，保費點值問題很現實，需要事前提供一個開放共同討論平台，與醫界、民間充分溝通，策略只要好，運作就會容易。依據台灣經驗，也提醒友邦建立健保制度之初，就應落實分級醫療。

因應後疫情時代新藥、新科技、新治療挑戰，基於使用者付費的概念，雙方也進行交流，討論全民健保部分負擔調整政策規劃理念等。李伯璋說，總統蔡英文已提醒全力協助友邦推動全民健保，對方甚至提出邀請，希望健保署派專業團隊，親自至當地協助建立健保系統。（編輯：陳政偉）1111109