台師大調查：逾9成認為學國語文助人際職場表現

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（中央社記者陳至中台北10日電）越來越多理工校系在「申請入學」不採計國文科，台師大今天公布調查指出，超過9成民眾認為學國語文有助人際關係與職場表現，並提醒國語文教育應更重視說話與聆聽能力培養。

大學甄選會10月底公布112學年度大學「繁星推薦」與「申請入學」各校系參採學科能力測驗科目，受到少子女化趨勢與招生競爭影響，許多校系減少參採學科能力測驗（學測）科目，越來越多理工校系不參採國文科，112學年度包括台大機械、化工、材料、生物機電等系，都加入「不看國文」的行列。

台灣師範大學華語文與科技研究中心以21到60歲民眾為調查對象，於10月8日到9日完成1092份有效樣本，並結合批踢踢論壇近2年對文言文教育議題的文章與論點整理，以及新聞媒體報導觀察等研究方式，今天上午召開記者會公布研究結果。

計畫主持人、國文系教授鍾宗憲表示，國語文科近期引發許多討論，尤其3C產品出現後，顛覆語文使用與人際往來，國語文課程常被批判保守，網路上支持與負面言論各半。

鍾宗憲指出，調查問及民眾對國語文課程的印象，76%認為「非常好」和「還算好」；對國文教師的印象，82.7%認為「非常好」和「還算好」。

91.7%的民眾認為國語文對「職場工作」表現有好的影響，88.5%認對「人生規劃」有好的影響，91.8%認對「人際關係」有好的影響。

鍾宗憲指出，國語文課程一大使命，是透過學習規劃過的語文精華，讓人們能順利溝通。30歲以上民眾對國語文課程有一致性的高認同度，且這族群當年學習的課程，具高比率文言文，透露出文言文教材並非造成民眾學習、應用國語文的阻力。

鍾宗憲也提到，觀察新聞媒體，6家媒體在14天的內容中，出現多達2437個成語或熟語，最常見的包括「一手遮天」、「尸位素餐」、「不可或缺」等，平均每家媒體每天出現18個。民眾投書使用的成語和熟語，還多於媒體報導，出現的錯誤也更少，可見更為字斟句酌。

台師大國文系教授徐國能表示，大學申請入學最多採計4科，勢必有所取捨，他也觀察到許多校系不採計國文，但後來又調整回來。18個學群中最多使用的科目組合，也大都含有國文科。

徐國能指出，研究顯示，民眾普遍認為口語表達比讀寫更重要，也凸顯國語文課程過於偏重閱讀與寫作，而忽略說話與聆聽。語文教育關係的是學生未來的適應力、競爭力，影響每個人未來的生活品質。希望社會重新思考，語文教育有無可重新調整、制訂方案的可能性。

國文系教授祁立峰表示，說和寫其實都是邏輯性的綜合表現，缺乏組織能力，也無法妥善地表達出來。他也觀察到年輕世代有「語言退化」的現象，例如更常出現無意義的文字表達，較欠缺精確的語句。

鍾宗憲建議，國語文教學應更重視學生經驗和生活情境，融入實作、探索的教法當中，「相信國人語文能力會越來越好」。（編輯：管中維）1111110