幫企業留下技術移工人才 許銘春到雲林宣導

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勞動部15日在雲林縣召開「勞動政策暨移工留才久用方案」說明會，勞動部長許銘春（前排左）、民進黨立委劉建國（前排右）等人出席。 中央社記者姜宜菁攝 111年11月15日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣15日電）勞動部今天在雲林縣召開「勞動政策暨移工留才久用方案」說明會，勞動部長許銘春向企業主說明方案內容，盼能為產業勞動力缺工解套，也為國家留下優質技術人才。

勞動部今天在雲林縣召開「勞動政策暨移工留才久用方案」說明會，許銘春、民進黨立委劉建國等人與會。

許銘春致詞時表示，今年15至64歲的工作人口約為1630萬人，但是到2070年將降為776萬人，少子高齡化及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響導致移工進不來等因素，都讓產業缺工。

許銘春說，她下鄉聽取企業主心聲，許多人反映技術移工訓練好卻要回國，非常可惜，因此勞動部推動「移工留才久用方案」，協助企業留下寶貴的中階人才。

許銘春強調，除了移工在台工作無年限限制、雇主不用繳就業安定費、轉任中階技術人才5年後即可申請永久居留，讓勞雇雙方都能安心，未來也將持續滾動式檢討，讓方案更貼近企業需求。

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劉建國指出，近年台灣人口結構產生變化，已提早進入超高齡社會，未來工作人口減少，企業應提早做好準備，「移工留才久用方案」條件不困難，值得企業主了解及申請。

勞動部的「移工留才久用方案」開放製造業、營造業、農業（限外展農務、蘭花、蕈菇、蔬菜）、海洋漁撈及看護工等類別，並且在台工作6年以上經驗；或是擁有台灣學校副學士學位以上的僑外生，並達到取得規定技術士證照、完訓80小時及完成實作認定等3種技術條件者（如經常性薪資達新台幣3.5萬元得免除技術條件）即可申請；只要外國人從事中階技術工作滿5年，還可以依規定申請永久居留，更有助於移工留台、穩定發展。（編輯：陳仁華）1111115