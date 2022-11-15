8旬婦睡醒右眼突模糊 眼中風惹禍

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（中央社記者陳婕翎台北15日電）81歲林女士某天睡午覺醒來，右眼突然視力模糊，一開始還以為是疲累，直到隔天右眼視力仍然沒有改善，她趕緊至眼科求診，經檢查發現竟是眼中風惹禍，幸好及時治療已康復。

書田診所眼科主治醫師張夏怡今天透過新聞稿分享，當突然發生單眼視力模糊、單眼看東西時物品呈現扭曲變形、單眼視線範圍中有一塊或整片都看不到時，就要小心可能是眼中風。因視網膜血管阻塞，造成視網膜無法獲得由血管帶來的養分與氧氣，導致視網膜受損與黃斑部水腫。

眼中風的正式名稱是「視網膜血管阻塞」，常見症狀為單眼突發且無痛的視力減損或喪失。好發於三高族群、抽菸者，年齡以50歲以上居多，尤其青光眼患者，因眼壓過高，視網膜血管阻塞風險更高。眼中風也可能是腦中風的前兆，突然出現單眼視力模糊，需儘速就醫檢查。

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張夏怡說，林女士雙眼曾接受白內障手術治療並置放人工水晶體，平時視力不錯，有高血壓，雖然控制不是很理想，但沒有造成身體不適。這次所幸及時就醫，緊急安排眼內注射抗血管新生藥劑治療後，右眼視力回復良好。

張夏怡提醒，已發生過視網膜靜脈阻塞患者，更要小心再次眼中風的可能，務必定期回診追蹤。根據統計，大約1/6的患者5年內會再次發生視網膜靜脈阻塞，可能是同一眼或另一隻眼睛。倘有三高疾病及抽菸習慣者，建議定期追蹤與戒菸，才能減低風險。（編輯：張雅淨）1111115