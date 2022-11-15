展望112年1月人力需求 製造業降溫、住宿及餐飲業旺

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（中央社記者張雄風台北15日電）勞動部今天表示，預計112年1月製造業人力需求淨增加1.8萬人最多，但卻是近3年來新低，主要是全球景氣降溫、外需人力需求減緩；反之在住宿及餐飲業淨增加約0.7萬人，創歷年同期新高。

勞動部今天公布111年第4次人力需求調查結果。事業單位預計112年1月底較111年10月底人力需求淨增加5.1萬人，為12年來的同期次高，低於去年同期最高5.7萬人。

勞動部統計處長梅家瑗說明，若按行業別觀察，以製造業人力需求淨增加1.8萬人最多，但這個數字卻是3年來同期最低；住宿及餐飲業淨增加約0.7萬人次之，也是住宿餐飲業的歷年同期新高。

梅家瑗說，全球景氣降溫，市場需求轉弱，出口動能趨疲，致外需相關產業人力需求減緩，惟隨國內邊境管制逐步放寬、防疫規範漸次鬆綁，以及春節與寒假消費旺季等因素，內需服務業持續增僱員工；綜計112年1月底人力需求略見降溫，惟仍處高檔。

在住宿及餐飲業中，餐飲業的人力需求較住宿業多，需求比約2比1。梅家瑗表示，主要是從事餐飲業的人原本就較住宿業來得多，需求的類型也以外場接待、第一線工作人員為主。

另外，營建工程業在本期淨增加4124人，創下歷年新高。梅家瑗解釋，其實與房市關係不大，主要是公共工程類的需求增加，需求人力類別包含水泥工、鋼筋加工等，其次則是工地主任、監督人員等。

值得一提的是，支援服務業本期人力需求為3361人，為12年來同期次高，僅低於今年的3758人。梅家瑗指出，支援服務業中主要的需求來自於保全業、人力仲介供應業，有可能會是供應製造業、工廠需要的人力，並不完全是旅行社開缺。

不過，梅家瑗說，旅行社的人力需求與去年同期相較已由負轉正，本期淨增加約500人。

為了解112年1月底就業市場人力需求情形，勞動部於今年10月3日至10月21日就員工規模30人以上的事業單位辦理「111年第4次人力需求調查」，回收有效樣本計3018家。（編輯：陳仁華）1111115