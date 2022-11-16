連3年獲頒台灣企業永續獎 桃機盼提供優質服務

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桃園國際機場公司榮獲2022第15屆台灣企業永續獎「永續報告白金獎」、「台灣百大永續典範企業獎」及「創新成長領袖獎」3項殊榮肯定，並由董事長林國顯代表受獎。（桃園國際機場公司提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 111年11月16日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場16日電）2022年TCSA台灣企業永續獎今天頒獎，桃機公司獲頒永續報告白金獎、台灣百大永續典範企業獎及創新成長領袖獎，其中永續報告書已連續3年獲獎，獲最高榮譽白金獎肯定。

桃園國際機場公司下午發布新聞稿，桃園機場公司董事長林國顯表示，當ESG（環境、社會、公司治理）已成全球共識，身為國家門戶的桃機對推動永續發展責無旁貸，桃機公司不斷思考如何強化經營策略，達成永續治理目標。

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林國顯指出，透過「綠色營運」及「智慧轉型」兩把金鑰，一方面加速打造綠色機場，也將國門化身新創實驗室，利用智慧轉型實現綠色樞紐理想，帶動國門蛻變。在環境永續（E）、社會責任（S）與有效治理（G）各面向，桃機不會缺席，未來責任也越重要。

林國顯說，國門解封後，桃機10月旅客數為67萬餘人次，較去年同期成長870%，1到10月份旅客數為271萬人次，預估年度客運量可達400萬至450萬人次，桃機公司將持續深化永續治理，與機場夥伴提供旅客更優質的服務。（編輯：張銘坤）1111116