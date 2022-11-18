台灣參加印度高教展 盼吸引學生赴台深造

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第17屆印度工商聯合會（FICCI）高等教育論壇暨全球會議與展覽17日至19日在德里舉辦，國立清華大學及國立政治大學設攤參展。左起清華大學印度中心主任王偉中、清大顧問拉奧（Mohan Rao）、駐印度副代表陳牧民及教育組組長陳立穎。中央社記者林行健德里攝 111年11月18日

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（中央社記者林行健新德里18日專電）第17屆印度工商聯合會（FICCI）高等教育論壇暨全球會議與展覽17日至19日在德里舉行，國立清華大學及國立政治大學設攤參展，希望吸引更多印度學生赴台深造。

這場教育盛會昨天起在德里英蒂拉．甘地體育館（Indira Gandhi Stadium）登場，為期3天，台灣由清華大學印度中心主任王偉中、政治大學海外辦公室執行祕書葉綺玲率團參加，攤位上也放有介紹台灣46所大學及獎學金的手冊，供人索取。

在教育展方面，除印度國內大學之外，國際攤位則有迦納、白俄羅斯與台灣，這也是印度疫情和緩後，FICCI首次恢復辦理高教展，台灣高等學府首次前來參展，目前在印度台灣教育中心學習的華語生沙爾曼（Mohammad Salman）與阿斯加（Mohammad Asghar）也主動在攤位幫忙宣傳與說明。

展覽這兩天來，每天都有3000名以上的印度師生到場參觀，其中許多向台灣攤位洽詢留學資訊，並掃瞄介紹台灣獎學金網頁的QR碼，也有學校希望和台灣進行高等教育合作，週末預期會有更多人潮。

王偉中表示，希望透過學術與教育的交流，提升台灣在印度的能見度，台灣教育水準高、學費合理，印度學生學成後有許多出路，包括在印度設廠的台灣公司及其他世界級台灣企業，對印度學生很具吸引力。

駐印度代表處副代表陳牧民與教育組組長陳立穎應邀參加今天的分組討論會，並在會後到台灣攤位及展場參觀，並與疫情期間久未碰面的許多大學校長與教授敘舊。

陳牧民答覆如何提升大學水準時建議，印度可加速雙聯學位的國際合作，同時政府資金的挹注才是最重要的，因為這關係到軟硬體設施及是否可以爭取到最優秀的研究人才。

他也強調學校國際化及擔負社會責任的重要性。

受疫情與隔離政策影響，2021年印度赴台灣留學人數降為2300人，但依據教育部統計，台灣境外學生中，印度學生人數排名為第10位，表示仍具龐大潛力。

為吸引印度學生赴台就讀，教育部有提供獎學金，尤其疫情前「優秀外國青年來台蹲點計畫」非常受到印度學生歡迎，在後疫情時期，可望有更多印度學生到台灣留學。（編輯：陳惠珍）1111118