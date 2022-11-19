家人攜手參與知識競賽 環署：環境教育走入家庭

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環保署與教育部合辦的「111年環境知識競賽」全國總決賽19日在台灣大學登場，命題範疇主要為全民綠生活政策及「用在地」、「惜資源」、「護環境」等環境友善行動，今年共計12縣市參賽選手取得各組前5名佳績，並有19組家庭成員一同進入決賽。（環保署提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年11月19日

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（中央社記者楊淑閔台北19日電）環保署舉辦的「111年環境知識競賽」總決賽今天登場，分成國小、國中、高中（職）及社會組4組競賽，除有12縣市取得前5名，並有19組是家人攜手挑戰，顯示環境教育已走入家庭。

環保署與教育部合辦的「111年環境知識競賽」全國總決賽，今天在國立台灣大學登場，除分成上述4組進行，命題範疇主要為全民綠生活政策及「用在地」、「惜資源」、「護環境」等環境友善行動。

環保署副署長沈志修表示，舉辦環境知識競賽的目的是希望透過多元且趣味方式推動環境教育，讓參賽者透過準備競賽的過程吸收環保知識，並將相關知識帶到校園及家裡。

他說，競賽活動從100年起舉辦，今年已邁入第11年，每年連同陪同人員都有近千人參與，今年全國總決賽家庭成員一同進入決賽挑戰的組數，也創下歷年新高，顯示環境教育風潮已由校園帶至家庭。

環保署統計，今年共計12個縣市的參賽選手取得各組前5名佳績，其中以台南市獲獎數為全國之冠，並有19組家庭成員一同進入決賽，創新高。

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其中，來自台南市社會組第1名的洪燕卿與社會組第2名的吳睿哲並是母子檔，會有此成果，就是因為平時孩子會分享在學校環境教育課程學到的知識，家長也獲得許多相關知識，因而陪孩子一同探索、參賽。

除競賽活動，環保署也在決賽場外規劃環境教育電影賞析，讓等待參賽者的親友觀賞環境教育影片。而有興趣學習環境知識者，可至環保署「環境教育終身學習網」https://elearn.epa.gov.tw瀏覽與學習，開始為明年的「環境知識競賽」做準備。（編輯：陳政偉）1111119