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宜花有局部較大雨勢 各地低溫探20度

2022/11/20 08:18
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（中央社台北20日電）中央氣象局指出，今天東北季風稍增強，東北部及東部有局部較大雨勢發生的機率；各地低溫約攝氏20至22度，中南部日夜溫差較大；空氣品質方面，高屏地區短時間可能達「紅色警示」等級。

氣象局指出，今天東北季風稍增強，迎風面水氣增加，降雨範圍擴大，東北部有短暫雨，花東及大台北地區有局部短暫雨，其中東北部及東部有局部較大雨勢發生的機率；桃園以南維持多雲到晴的天氣。

氣溫方面，北台灣稍轉涼，預測東北部及大台北高溫約24、25度，其他地方中午前後仍溫暖偏熱，高溫還是有27至31度，低溫變化不大，各地約20至22度，中南部日夜溫差較大。

氣象局指出，馬祖、夜晚清晨的中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有較強陣風。

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根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場為東北風至東北東風，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳；中部以南空品區位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧稍易上升。

北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；中部空品區及馬祖、金門為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，高屏地區短時間可能達「紅色警示」等級。（編輯：戴光育）1111120

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