鳳梨釋迦產季到 再推強化內外銷、加工及鼓勵轉作

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（中央社記者楊淑閔台北23日電）中國去年暫停輸入台灣鳳梨釋迦，產季又將屆，農委會今天表示，12月起全面啟動加強內、外銷及加工三支箭，共計1萬5000公噸；另申請轉作已有330.4公頃，今年先執行68.1公頃。

中國去年9月20日起暫停輸入台灣釋迦及蓮霧，鳳梨釋迦產銷受衝擊，除當時祭出強化內、外銷及加工三支箭因應，今年產季快到，再度啟動此措施因應，以及持續鼓勵農民申請轉作，以調節產量。

行政院農業委員會國際處今天發布新聞指出，110年跨至111年的三支箭執行現況，共計1萬2470公噸；今年到明年度則規劃內銷目標預計執行7000公噸、外銷5000公噸及加工3000公噸，總計1萬5000公噸。

國際處並說，強化內銷方面，將運用「好釋連蓮團購平台」，提供企業簡易認購下單系統；也將協助台東縣政府、產地農會及釋迦策略聯盟辦理各種行銷活動；並啟動連鎖通路啟動銷售活動。

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其實，農委會農糧署也針對產地推動轉作，以減少產量，根本性解決產銷問題。農糧署副署長姚志旺說，全台鳳梨釋迦栽種面積約2700公頃，迄今申請轉作的面積已有330.4公頃，包含轉作酪梨、火龍果等其他作物299.3公頃，轉作大目釋迦31.1公頃，前者每公頃補助20萬元，後者5萬元。

他並說，今年預計先執行68.1公頃，包含轉作其他作物60.2公頃、轉作大目釋迦7.9公頃；並會持續鼓勵農民申請轉作，目前沒有設定轉作面積總目標，因為每年的氣候因素、內外銷實況都有所不同，採行每年滾動式檢討方式檢視轉作政策的執行。（編輯：陳政偉）1111123