中山高增設岡山第2交流道 環差案初審過關

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（中央社記者張雄風台北23日電）環保署今天審查中山高增設岡山第2交流道環差案，環委建議評估生態調查範圍，增加紅外線自動相機調查，並加強施工機具取得自主管理標章比例等，在初審第1次審查就過關，送大會審查。

行政院環境保護署今天召開「中山高速公路員林至高雄段拓寬工程環境影響說明書第9次環境影響差異分析報告（增設岡山第2交流道工程）」專案小組初審會議。開發單位表示，本次變更主要包含增設岡山第2交流道、岡山地磅站區改善及國道主線拓寬等。

開發單位說明，高雄市岡山區、路竹區、永安區為南部地區工業重鎮，區內有本洲產業園區、永安工業區及南部科學園區高雄園區等重要園區，車輛主要利用岡山交流道進出國道，長期存在有壅塞、安全等問題。

另外，國道岡山路段已呈飽和，雖部分路段已採開放路肩方式增加道路容量，但尖峰時段仍有明顯壅塞情形，本次拓寬高科交流道至岡山交流道間主線由單向3車道改為4車道。

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環評委員表示，針對生態調查路線範圍，應修正水域生態及陸域動植物衝擊區、對照區的規劃；建議評估增加開發基地、調查範圍周遭樹林區域補充紅外線自動相機調查。

另外，為維護施工期間空氣品質，環委要求施工期間1/5以上施工機具及4/5以上運輸車輛應取得自主管理標章，運輸車輛採用符合第4期以上的空氣污染物排放標準車輛，其中40%車輛符合第5期以上排放標準。會議歷時約1個多小時，建議本案補充修正後通過初審，送大會審查。（編輯：陳政偉）1111123