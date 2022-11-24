屏榮高中服儀管教遭罰百萬 潘文忠：再不改將減招

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（中央社記者陳至中台北24日電）屏東縣私立屏榮高中不當管教學生服裝儀容，遭教育部核減112年度獎勵款新台幣100萬元。教育部長潘文忠今天說，學校如果不調整規定，可能會被減招。

屏榮高中遭指長年以不當言語及管教方式，包括用尺量頭髮長度，規定冬天禦寒衣物不能外露於制服外等。教育部國民及學前教育署接獲民眾陳情，派員查證屬實，日前召開私校諮詢會，經學者專家討論後決議，核減112年度獎勵款100萬元，寫下教育部主管學校中首例。

潘文忠今天到立法院教育及文化委員會專題報告「依12年國教課綱編輯之教科書審查機制相關規範」，無黨籍立委黃國書質詢時提到，111年有145所國中、174所高中違反服儀規定，不能只罰屏榮高中。

潘文忠表示，學校違反服儀規範，會先輔導，私校屢勸不聽，會扣減獎補助款；公立學校則依教育人員獎懲規定懲處。屏榮高中是多次行文要求後，但學校仍不理會，因此才重罰。而學校若持續不調整，教育部可依法減招。

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民主進步黨立委范雲也提到，屏榮高中被扣減100萬元獎勵款，相當於減少56%，但學校似乎不當回事。國教署長彭富源表示，已於日前發出公文，如果12月中旬仍未改善，後續就會懲處。

屏榮高中學務主任陳季容日前告訴中央社記者，這學年度已經放寬學生服裝儀容的相關規定，以「不染、不燙」為原則，對學生並沒有處罰，而是採取鼓勵的方式。至於遭教育部決議核減100萬元，陳季容則表示，感到遺憾，但也只能尊重。（編輯：張芷瑄）1111124