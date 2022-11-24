勞團籲降工會籌組門檻 勞動部：持續溝通建立共識

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（中央社記者張雄風台北24日電）勞團今天針對勞動部的對於籌組工會不易、申請裁決期間太短等議題至勞動部抗議。勞動部回應，將持續溝通對話聚焦，作為工會法制通盤檢討的參考。

工鬥今天舉辦「工會門檻要下降 裁決除斥要延長」記者會，批評勞動部並沒有面對工會真正的需求。

工鬥指出，勞動部處理打壓工會的裁決制度仍有許多值得改善的問題，例如申請裁決必須在90天內申請，否則不受理，讓許多工會遭到打壓的案件被勞動部用「已逾除斥期」的理由駁回；應比照日本制度，改為1年內皆可申請。

另外，工鬥表示，中小型企業的工會籌組不易，也應參考各國規定，將門檻下降為10人，才能讓更多勞工有機會團結捍衛自己的權利。

勞動部今天回應，有關降低工會門檻與申請裁決除斥期間調整的建議，因涉及工會組織運作層面及申請裁決勞工是否因事證與事實過於久遠，而發生蒐集與調查困難；且申請人提出裁決申請後，民事法院應停止民事訴訟程序，對於勞工是否有造成不利影響等考量。

勞動部指出，對於勞工籌組期間、新成立工會期間及工會運作期間，勞動部均有提供各項獎補助措施，以協助提升工會成立及知能；同時持續精進不當勞動行為裁決機制，提供裁決期間相關法律扶助，讓勞工有更友善組織工會環境。

另外，為健全工會法制，勞動部近兩年分別完成研修工會法中違反不當勞動行為罰鍰額度及增加名譽罰，並於勞資爭議處理法裁決章增設常務裁委等機制，目的皆為提升公平集體勞動環境。

勞動部強調，將持續進行溝通對話聚焦，期進一步促進各方建立共識，作為未來工會法制整體通盤檢討評估參考。（編輯：陳清芳）1111124