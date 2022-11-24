從全聯門市周邊展開 全支付明年拚拓展20萬個通路

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（中央社記者曾智怡台北24日電）疫後數位支付成顯學，全聯旗下「全支付」會員拚年底衝破300萬。全支付表示，未來合作通路將從全台全聯門市周邊展開，並積極開發年輕族群偏愛的消費場域，明年目標拓展20萬個通路。

根據金管會公布數據，電子支付業9月代理收付實質交易款項金額約新台幣106.3億元，較8月增加約19.3億元。

全支付今天透過新聞稿表示，全支付雖為後進業者，代理收付交易金額持續累積，10月單月交易突破24億元；因此，持續推出指定品類、多元場域等行銷活動，滿足不同消費者的需求，年底前全力衝刺會員數，明年目標拓展20萬個通路。

根據資策會行動支付大調查，北部和東部行動支付使用率整體較高，中部和南部相對低，與全支付觀察現有200萬用戶的使用行為有所不同。

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全支付總經理游金榮表示，全支付在交易表現上並未集中在等特定區域，而是平均分布在全台，因此未來通路發展策略上，將會以全台全聯門市周邊展開，讓中南部的消費者也能受惠電子支付的便利；年輕族群偏愛的消費場域，也會是現階段積極開發的目標。

全支付將以「服務」的價值取代「補貼」的競爭，持續擴大叫車、簡易壽險推薦等生活類服務。例如即日起「特力屋」、「HOLA特力和樂」及「hoi!好好生活」3品牌同時上線，台鐵服務將在12月1日啟用，目前已分別在台北、台中、高雄以及花蓮等4站進行購票試營運，啟用當日全支付推出購票享20%回饋。（編輯：楊蘭軒）1111124