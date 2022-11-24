網傳錯估COVID-19疫情未提早備藥 指揮中心駁斥

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（中央社記者沈佩瑤台北24日電）網傳一份會議紀錄指稱政府未提早籌備COVID-19抗病毒藥物，指揮中心今天晚間澄清並非事實，台灣是亞洲首個同時備有兩種藥物國家，且今年至4月採購量足夠725萬染疫人口使用，優於其他國家。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，網路社群平台貼出一份會議紀錄草案，有網友指稱是中央流行疫情指揮中心在今年2月5日曾召開的會議，因樂觀低估疫情，未提早儲備抗病毒藥物。

指揮中心發言人莊人祥今天晚間接受媒體聯訪表示，該會議紀錄確實是真的，但當時僅能依當下疫情狀態事先規劃，決策仍在形成階段，指揮中心隨時根據疫情檢討。

莊人祥說，2月5日本土病例為29例，4月1日決定與病毒共存，並在4月10日再簽約加購70萬份倍拉維，當天確診病例約400多人。

莊人祥進一步指出，台灣在今年1月13日即已簽約採購2萬份輝瑞「倍拉維」與5000份默沙東「莫納皮拉韋」口服藥物，至4月10日再簽約加購70萬份倍拉維，足可提供725萬染疫人口使用。

指揮中心發言人王必勝稍晚也在臉書發文，批評「烏龍爆料又一樁」，強調抗病毒藥物從未缺乏，該網路謠言為選前捕風捉影，不確實查證，籲民眾不要被誤導。

指揮中心表示，台灣是亞洲第2個取得倍拉維的國家，更是亞洲第1個同時備有倍拉維及莫納皮拉韋的國家，整體採購、到貨進度與用藥比例都優於其他國家。

指揮中心強調，該類口服抗病毒藥物主要提供具重症風險因子民眾使用，非所有確診者均適合使用，且有藥物保存期限問題，指揮中心評估疫情及醫療量能後合理採購，提供國人使用。（編輯：陳政偉）1111124