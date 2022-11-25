中部以北及宜蘭防大雨 各地白天氣溫略升

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（中央社台北25日電）中央氣象局指出，今天仍受華南雲雨區東移影響，中部以北及宜蘭地區有較大雨勢發生的機率；由於東北季風稍微減弱，各地白天氣溫略微回升。

氣象局表示，今天中部以北及宜蘭地區降雨機率高，特別是下半天以後雨勢會更明顯，有較大雨勢發生的機率，花東地區也會有局部降雨，南部地區大致為多雲、偶有零星飄雨。

氣溫方面，各地早晚低溫約攝氏21至23度，由於東北季風稍微減弱，白天氣溫略微回升，預計北部及宜花高溫為24至26度，中南部及台東將可達27至31度，中南部日夜溫差及南北溫差稍大。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天受到華南雲雨區東移影響，竹苗以北位於迎風面且降雨機率大，受降雨洗除作用，擴散條件佳；中部以南空品區位於下風處，擴散條件稍差，污染物稍易累積。

竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：戴光育）1111125