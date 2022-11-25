中暑藥明通申藥主成分含量不足 4.6萬瓶急回收

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（中央社記者沈佩瑤台北25日電）食藥署今天公布，治療中暑所引起眩暈、嘔吐等症狀的「"明通"申藥 SENYAU "MIN TONG"」，因主成分含量不足，恐影響藥效，將於12月17日前回收15批、4萬6920瓶。

根據衛生福利部食品藥物管理署公布藥品回收訊息，明通化學製藥股份有限公司第二廠的「"明通"申藥 SENYAU "MIN TONG"」，批號10020005、10020006、10020007，10020008、10020009、120001、120002、120003、120004、120005、120006、120007、220001、220002、220003的產品，啟動回收。

這個藥品主成分為CAMPHOR, CAPSICUM TINCTURE，主要用於中暑引起的眩暈、嘔吐。

食藥署藥品組視察許芷瑀告訴中央社記者，這次是廠商在進行安定性試驗時，發現部分批號的主成分含量低於規格，原本應該落在90%到110%之間，實際偏離多少仍在調查中。

許芷瑀說，這次回收15批、4萬6920瓶，其中包含部分預防性下架，廠商應於12月17日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。

食藥署指出，由於此藥非處方箋用藥，民眾若對使用的藥品有任何疑慮，可洽鄰近藥局或回診諮詢醫師，選用其他適當藥品，也請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。（編輯：管中維）1111125