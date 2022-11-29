國際技能競賽台灣排名世界第3 總獎牌數創紀錄

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（中央社記者張雄風台北29日電）勞動部今天表示，2022國際技能競賽台灣所參賽的50項職類中，奪下6金、13銀、6銅、17優勝的佳績，在57個參賽國家中，排名世界第3，總獎牌數也創台灣最高紀錄。

勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿表示，2022國際技能競賽26日於奧地利場次完成最後競賽，台灣參賽3職類，國手分別為「電氣裝配」職類蕭聖儒、「工業控制」職類簡廷安及「砌磚」職類李冠彬，獲得1金1銅1優勝，其中蕭聖儒為台灣金牌選手中，得分最高者。

發展署統計，在台灣所參賽的50項職類中，奪下6金、13銀、6銅、17優勝的佳績，在57個參賽國家中，排名世界第3，總獎牌數也創台灣最高紀錄。

發展署進一步說明，獲得金牌的6職類及國手為「門窗木工」職類陳詩凱、「汽車技術」職類詹許堃、「冷凍空調」職類田佳承、「外觀模型創作」職類雷豐嶽、「電氣裝配」職類蕭聖儒及「集體創作」職類施茗翔、洪慶桐、張建雄（3人一組）。

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其中，金牌國手張建雄更在國際技能組織邀請下，於英國雷克斯漢姆（Wrexham）場次，代表全體參賽選手宣誓時以台語說出「我代表全體參賽選手宣誓，本著世界技能大賽精神，公平競賽，尊重和遵守道德行為原則、競賽規定和世界技能大賽價值和理念」。

勞動部預計12月12日在台北君悅酒店舉辦的頒獎活動，對於獲得金牌、銀牌、銅牌及優勝的國手，每人發給新台幣120萬元、60萬元、40萬元及10萬元獎金，亦發給其培訓團隊60萬元、30萬元、20萬元及10萬元獎金。（編輯：陳政偉）1111129