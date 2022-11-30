金鑑漁港票選 12/1起上網投最佳人氣

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（中央社記者楊淑閔台北30日電）為辦理111年「金鑑漁港」評鑑，行政院農業委員會漁業署今天表示，已從全國漁港中精選出40處，開放全民12月1日至明年4月30日上網投票，選出全國最佳人氣漁港。

漁業署發布新聞稿表示，上網參與投票的民眾可參加抽獎，每人一天5票，每個月參與投票數越多可享有更多次抽獎機會，獎品包含美味海鮮伴手禮及實用小家電，總獎項超過100個。活動網頁https://coa-dis.org.tw/fishvote。

漁業署說明，此評鑑活動，始於108年首次舉辦第一類漁港環境評鑑活動，當年共計9處受評；109年推廣至30處漁港參與金鑑漁港選拔，結果有8處勝出；110年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦。

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漁業署指出，111年度漁港評鑑以「漁海樵山、港人肺腑」為活動口號，進一步擴大辦理，由漁業署精選出的全國40處漁港參與，除邀請專家評鑑，也開放民眾票選出全國最佳人氣漁港。

漁業署重申，活動宗旨是希望透過漁港評鑑活動，深化在地方政府、民間團體、漁會、漁民等漁港管理相關人員的使命感，讓獲獎的漁港成為休閒觀光熱點與在地驕傲，也喚起全民共同努力改善漁港環境。（編輯：管中維）1111130