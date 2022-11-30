熬夜、三餐不正常、少運動 38歲男晨起突腦中風

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（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）苗栗縣38歲男子上班忙碌常熬夜、三餐不正常、鮮少運動，某日起床發現半側肢體無力，說話不清楚，送醫診斷為腦中風。醫師提醒，中風有年輕化趨勢，儘早處置、復健預後較佳。

苗栗縣為恭紀念醫院復健科主任宋松遠今天分享這起案例指出，中風非特定族群的疾病，近年來更有年輕化的趨勢，38歲陳姓男子為一般上班族，經常熬夜、三餐不正常、也沒有運動習慣，所幸及時發現異狀，住院後經過6週高強度（每日≧2次）復健，搭配重複經顱磁刺激（rTMS）、高壓氧及中醫針灸治療，已恢復獨立執行基本日常生活能力，漸漸朝重返職場的目標邁進。

宋松遠指出，當中風剛發生時若能盡早處置，越能得到較好的預後。進到急性期，大腦的損傷不穩定，家人應隨時注意病人症狀，留心是否惡化；急性後期則應該積極配合復健治療，先辦理腦中風急性後期照護，對治療黃金期的病人給予積極整合性照護，利用早期治療介入，恢復功能減輕失能程度。

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為恭醫院復健師林家正表示，除了積極復健治療，近年治療腦中風可搭配重複經顱磁刺激（rTMS）、高壓氧及針灸等。rTMS（重覆經顱磁刺激）治療是利用外加磁場來活化大腦，改善神經可塑性；高壓氧能提高腦組織的氧分壓，進而改善組織缺氧狀況，可預防腦部缺血區域造成永久性傷害，並促進新陳代謝及組織修復能力。

至於針灸，林家正說，有實證發現針灸頭部穴位可使中風區塊的血管擴張增加循環，加速病人復原能力，更有研究指出，中風出院後長期接受針灸治療，比起未接受針灸治療的病人降低50%的復發風險。（編輯：李錫璋）1111130