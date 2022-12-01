技藝競賽誤用去年試題 教育部組專案小組檢討

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（中央社記者陳至中台北1日電）全國高中技藝競賽商業類中餐烹飪職種誤用去年考題，影響學生權益。教育部長潘文忠今天表示，承辦單位新北市政府已立即應變，後續會由國教署組專案小組檢討，避免再發生類似誤失。

潘文忠今天到立法院教育及文化委員會備詢，會前接受媒體聯訪，被問及相關問題，承諾會組專案小組檢討。

潘文忠表示，今年技藝競賽商業類是由新北市政府承辦，中餐烹飪職種被指誤用到去年題目，新北市教育局很快組成應變小組，但綜合評估後，仍決定使用這次競賽的學科成績。

潘文忠表示，上述決定是評估後「比較適切的選擇」，教育部尊重承辦單位。然而，誤用到去年試題，確實是一個行政誤失，國民及學前教育署將組成專案小組，瞭解相關細節，提出後續檢討。畢竟每年都要舉辦技藝競賽，相關作業細節應做到更精緻。

商業類學生技藝競賽委員會提供的文字回應指出，經應變小組會議討論後，一致認為雖有命題作業疏失，但考量對所有參賽選手影響相同，為不影響選手於隔天進行術科測驗，決議仍以已施測的學科成績為作為這次競賽的學科成績。未來競賽委員會將對此疏失再做深刻檢討，避免類似情況再度發生。（編輯：黃世雅）1111201