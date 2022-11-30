認定國語日報是政府捐助法人 教育部敗訴確定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北30日電）教育部認定國語日報社屬政府捐助的財團法人，國語日報社不服提行政訴訟。一審判決撤銷原處分，即國語日報社勝訴。教育部提起上訴，二審今天駁回上訴，全案確定。

教育部於民國106年9月5日認定國語日報社為政府捐助的財團法人，隨即以法人主管機關角色，要求國語日報修正捐助章程、改選董事。國語日報社不服，提起訴願遭駁回，提起行政訴訟。

國語日報主張，國語日報社於49年2月17日由國語日報公司全體股東共同捐助成立，成立時未有超過財產總額之50%來自於政府、公營事業、公法人捐助，並非政府捐助成立的財團法人。

教育部則指出，為執行推行國語政策，省國語會依教育部「37年訓令」，由政府全部出資，於37年10月1日完成國語日報社營利事業稅籍登記，45年省國語會主導，暫時以公產作股設立國語日報公司，以及49年改組迄今，各階段的國語日報社均為政府全部出資、經營、捐助的事業機構。

一審台北高等行政法院審理後認為，國語日報社成立時未有超過財產總額之50%來自於政府，非政府捐助的財團法人，雖然省國語會與國語日報關係密切，但均未能證明政府有無實際捐助，判決撤銷訴願決定與原處分。

案經上訴，二審由最高行政法院審理，今天認定，教育部原處分要求國語日報召開董事會修正捐助章程、設置監察人、限定董事之組成與資格並辦理董事改選事宜、變更捐助章程記載之捐助來源等，前揭依民法所定「財團之組織」、「管理方法」等事項，其變更應由民事法院裁定為之，教育部身為主管機關僅有聲請權，無權逕以行政處分為之。

因此國語日報社訴請撤銷原處分，於法有據，應予准許，教育部上訴無理由，駁回上訴，全案確定。（編輯：李錫璋）1111130