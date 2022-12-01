西拉雅歌謠 轉成台南高鐵快捷公車到站提示音上線

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（中央社記者張榮祥台南1日電）憲法法庭10月判決原住民身分法違憲，讓西拉雅族正名往前邁進一大步；如今台南市高鐵快捷公車H31及H62路線，更將西拉雅族傳統歌謠轉化成公車到站提示音樂，體現台南族群底蘊。

台南市政府交通局發布新聞稿指出，南市府和西拉雅族跨地部落聯盟合作，將西拉雅族傳統歌謠轉化成公車到站提示音樂，今天起陸續在台南市高鐵快捷公車H31及H62路線播放，讓乘車民眾感受傳統歌謠旋律，也使公車到站提示不再單純地播報站名。

南市府交通局長王銘德表示，西拉雅族是台南市定原住民，正名運動也獲得相當程度進展，南市府將西拉雅族輕快傳統歌謠「進場曲」融入公車到站提示播報，首先擇定台南門戶的高鐵快捷公車實施，讓更多遊客了解西拉雅族。

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西拉雅族傳統歌謠「進場曲」，是西拉雅族人每年農曆6月16日祭典時，進入祭場所傳唱的歌謠，曲風輕快簡潔，別具特色，這是台南首度嘗試以音樂呈現公車到站提示音。

王銘德說，台南一般市區公車站間距較短，不易增加公車到站提示音，南市府才擇定高鐵快捷公車H31及H62兩條路線上線，讓遊客一上車就感受濃厚西拉雅文化意象，未來也將視試辦成效推廣到適宜路線。（編輯：黃世雅）1111201