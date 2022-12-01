軌道國家隊新里程碑 高鐵柴液型調度機關車交車

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台灣高鐵與台灣車輛公司1日舉辦高鐵柴液型調度機關車交車典禮，新機關車所搭載的「列車控制與監測系統」（TCMS）可連結控制高鐵700T列車，有效提升廠內列車調度及維修效率。中央社記者余曉涵攝 111年12月1日

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（中央社記者余曉涵台北1日電）台灣高鐵今天表示，3台新機關車正式交車，搭載台灣車輛公司自行開發的列車控制與監測系統，可連結控制高鐵700T列車，且可突破地形限制，將列車拖曳回維修基地，節省近半時間。

台灣高鐵與台灣車輛公司舉辦高鐵柴液型調度機關車交車典禮，宣布3台搭載台車公司自行開發的「列車控制與監測系統」（TCMS）的新柴液型調度機關車正式交車。

為了打造軌道國家隊，實現國車國造的目標，台灣高鐵近年來積極提升軌道工業本土化占比，台灣高鐵董事長江耀宗致詞時說，本土化占比在2020年就已經達到30%的目標，今年底可望到36.2%。

江耀宗說，這次新的機關車是高鐵結合本土夥伴， 引用台車公司自行開發系統，將營運關鍵機具，依照需求完成設計製造，不僅再次展現Made in Taiwan的優秀品質，更具體實踐政府國車國造的政策目標。

台灣高鐵車輛維修部經理陳建良表示，新機關車搭載的TCMS可連結控制高鐵700T列車，有效提升廠內列車調度及維修效率，遇到緊急應變需要進行正線上列車救援時，可將3台機關連結後產生強大動力，拖曳重達520噸的高鐵700T列車返回維修基地，並可以克服千分之35坡度的限制，包含在苗栗路段等都可以使用。

陳建良指出，新機關車正式啟用後，可加速場內調車效率，無供電時也可到正線救援。

他表示，新型機關車具備先進的操作系統，可以減低駕駛負擔，透過相容的控制介面，只要有一名駕駛就能同步操控3台機關車及高鐵列車，有效控制列車煞車及提供車內所需的救援電源及氣源。

陳建良以2010年甲仙地震為例，當時從甲仙把列車拖回維修場要3天，未來新型機關車只需1到2天，節省將近一半的時間。（編輯：管中維）1111201