工會指百名空服被迫轉任 長榮：有提供多種選擇
（中央社記者余曉涵台北2日電）空服員工會今天表示，由於長榮集團內部經營權之爭，導致原本轉任長榮航空的空服員，又要轉任回立榮航空，讓員工只能被迫接受。長榮航空回應，有提供多種選項。
桃園市空服員職業工會指出，長榮集團經營權之爭，又燃起空服員及航空公司的勞資爭議，過去長榮航空有意合併立榮航空，因此將100多名立榮航空空服員轉任到長榮航空，實際仍執飛立榮航空國內線航班，但日前長榮航空要求這100多名空服員選擇轉任立榮航空飛國內線或留在長榮航空執飛國際線。
桃園市空服員職業工會批評長榮航空提出的轉任方案非常不友善，若選擇留在長榮航空執飛國際線，只能調往台北基地服勤，對其他基地的空服員有違反勞基法疑慮；若轉任立榮航空，工會爭取到的福利等恐將不保，讓空服員只能被迫接受。
對此，長榮航空發布聲明表示，為使立榮航空未來能夠擁有自我管理權及獨立運行的能量，長榮航空目前已啟動派遣支援立榮機隊的空服員進行轉任問卷調查，並陸續辦理說明會徵詢員工意願，此方向也符合主管機關期待。
長榮航空表示，提供支援立榮機隊空服員留任長榮航空或轉任立榮航空等選項，其擔任職務不變，並保障原有年資及薪資，其他職福則依任職公司規範辦理，為體恤資深員工，也有提供自願退職方案。
長榮航空說，選擇轉任立榮航空空服員，因熟稔原先職務，工作幾乎不受影響；選擇留任長榮航空空服員，公司也將協助其接受雙走道大機型及長程航班轉換訓練課程，且受訓期間仍領原職級薪資及職務加給。
長榮航空表示，與立榮航空都以永續經營為考量，也會確保立榮航空國內線的飛航安全及派遣順遂，絕不會讓國內線及離島航線發生運能不足的狀況。
長榮航空強調將會優先按照員工選擇的意願，作為未來人力規劃的依據。（編輯：管中維）1111202
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