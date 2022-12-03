搭西武鐵道至福列車吃台灣美食 激起日人訪台慾望

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（中央社記者楊明珠東京3日專電）交通部觀光局東京辦事處為了慶祝10月13日台灣的邊境解封，今天與日本西武鐵道公司合作推出「52席至福X台灣好吃」美食列車活動，有乘客說很奢華，激起訪台的慾望。

這項只限一天的「52席至福X台灣好吃」美食列車活動今天分兩個班次行駛，一共有80名旅客參加。列車以東京新宿的西武新宿車站為起迄點，經由埼玉縣川越市的本川越車站來回，中途不下車。乘客在車上可享受精美台菜。兩個班次旅客分別享用午餐、晚餐。

今天推出的台菜是由獲得米其林一星的台灣知名餐廳「富錦樹台菜香檳」指導，提供與香檳完美搭配的白斬雞、焢肉、滷肉飯等。飯後則奉上一杯當天限定的東方美人茶。意猶未盡的旅客也可自費參加台灣與日本釀製的威士忌試飲活動。

52席至福列車共4節車廂，每班次有52個位子，台灣觀光局東京辦事處特別提供燈籠與觀光背板、海報等作為一號車廂的裝飾，走進車廂彷彿邁入台灣時空。

西武鐵道公司還特別錄製中、日語的車上廣播，觀光局也準備了茄芷袋、博笅鑰匙圈、LED小天燈吊飾、觀光文宣等伴手禮送給所有參加活動的旅客。

觀光局東京辦事處主任鄭憶萍受訪時表示，台灣於10月13日放寬邊境管制，日本民眾和疫情前一樣，免隔離免簽證，自由行也好，跟團也可以，輕鬆自在的前往台灣旅遊。

目前在東京的地鐵車站或車廂內可看到台灣燈會的宣傳海報或影片。鄭憶萍表示，台灣燈會是觀光局主辦，每年和不同的縣市政府合辦，明年是暌違23年回到台北市舉辦，疫情解封了，所以觀光局陸續推出廣告，也與一些旅行社規劃了有關台灣燈會的產品，日本民眾可搜尋「良旅再旅台灣」網站搜尋遊台的資訊。

被問及台日觀光客還沒恢復到疫情前水準的問題時，她表示，因疫情剛解封，12月前都還有一些入境人數的限制，12月10日起入境人數無限制，將來飛機航班大增，機位增加後，機票費價格將降。

她認為，疫情剛解封，很多人對於疫情都還有一些考量，還在觀望。此外，很多人還沒遇到較長的連假可到海外旅遊，不過，台灣的農曆年、日本的新曆年將屆，相信台日的觀光會慢慢恢復到疫情前的狀況。

西武鐵道公司負責招攬外籍客、來自台灣的職員周靜藝受訪時表示，疫情趨緩，國境也開放了，希望可讓日本人早日去台灣觀光，西武鐵道也希望台灣民眾可搭乘西武鐵道觀光，因此與台灣觀光局合辦今天的活動。這是52席至福列車從2016年至今，首度與外國推出企畫案。

她說，在疫情前，大部分的西武鐵道沿線觀光客都是台灣客，52席至福列車很受台灣客歡迎。這班列車上有52個座位，列車上的一些花紋是以撲克牌為概念，撲克牌有52張牌，所以才取名為52至福。

她說，52至福列車每週末和日本的國定假日行駛。第一節車廂原本是空的，如果是客製化服務，譬如承辦婚禮，那麼第一節車廂就會布置成婚禮會場。一般來說，12月提供義大利菜，但今天與觀光局合辦活動，特別推出台灣美食。

參與這項活動的清水先生受訪時說，在列車內享用台灣美食有一種奢華感，料理美味可口，真的很快樂，激發了想去台灣的慾望。已規劃好下週訪台，是為工作前往，這次將是暌違約3年的訪台。

他說，是太太得知有這項台灣美食列車的活動，很想參加，於是夫妻倆報名參加。對於今天的菜色，他說印象較深的是前菜中的炸豆腐，美味可口，他期待下次訪台能到富錦樹本店品嚐更多台菜。

觀光局東京辦事處今天也在西武新宿車站舉行一日快閃活動，對來往的民眾發送燈會小虎提燈、文宣等，周知邊境正式解封。（編輯：黃自強）1111203

「52席至福X台灣好吃」美食列車活動由觀光局與日本西武鐵道公司合辦於3日推出，從東京新宿站出發，經由埼玉縣川越市本川越站來回，乘客可享用精美台菜。中央社記者楊明珠埼玉攝 111年12月3日

交通部觀光局東京辦事處3日與日本西武鐵道公司合辦「52席至福X台灣好吃」美食列車活動，宣傳台灣觀光，列車第一節車廂擺設台灣景點海報。中央社記者楊明珠東京攝 111年12月3日

交通部觀光局東京辦事處3日與日本西武鐵道公司合辦「52席至福X台灣好吃」美食列車活動，提供經典台菜。列車上有廚房，圖為廚師正製作滷肉飯。中央社記者楊明珠東京攝 111年12月3日