新北新海橋12/7深夜施工 車輛改道

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（中央社記者王鴻國新北4日電）新北市政府養工處表示，新海橋將於12月7日晚間10時30分封閉實施銑鋪工程，請民眾改走大漢橋；大漢橋新莊中正路往板橋方向匝道則於8日晚間10時30分封閉施工。

養工處今天發布新聞稿指出，新海橋及大漢橋橫跨大漢溪，為連接板橋與新莊間的重要橋梁，交通量龐大，經巡查發現，汽車道鋪面已有多處損傷，因此安排銑鋪工程改善路面，施工期間如遇雨天或天候不佳將順延。

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養工處表示，新海橋將於12月7日晚間10時30分至翌日上午5時30分施工，屆時將封閉新海橋全線道路，請汽、機車改由大漢橋通行；公車786線及810線改道行駛大漢橋，沿途不影響既有站牌停靠。

另外，大漢橋新莊中正路往板橋方向汽車匝道8日晚間10時30分至翌日上午5時30分封閉施工，汽車改由新海橋通行或新莊思源路匝道上大漢橋；公車857線、802線、藍18線及845線改行駛新海橋，沿途不影響既有站牌停靠；公車99線改由思源路匝道上大漢橋，屆時將不停靠頭前庄站。（編輯：唐聲揚）1111204