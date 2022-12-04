台南水道博物館民調逆轉：遇意外水比行動電源重要

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台南山上花園水道博物館舉辦「自有水以來」特展，透過圖表、老照片及影片展現自來水相關資訊，並設計有趣的互動調查。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年12月4日

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（中央社記者楊思瑞台南4日電）台南山上花園水道博物館「自有水以來」特展中規劃一項民調，希望知道在意外發生時，民眾會優先選擇攜帶水或行動電源，由於台南水情亮起黃燈，原本領先的行動電源已被超車。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，配合台南水道啟用100年紀念，山上花園水道博物館與成功大學歷史系、台灣烏腳病醫療紀念館共同規劃「自有水以來」特展，讓參觀民眾重返歷史現場，揭開台南自來水設施的歷史故事，以及自來水對人類健康的影響。

文化局指出，特展除透過圖表、老照片及影片，展現自來水相關資訊外，也設計有趣的互動調查，讓遊客選擇遇到地震等意外時，如果只能選擇一項物品，要帶礦泉水或行動電源。

文化局指出，調查活動從9月底開始，一直都是支持行動電源人數居多，館方研判參加活動對象多為年輕族群，對手機等行動裝置較為倚重，且除了題目本身情境外，那段時間天氣較炎熱，用電需求量高，也強化民眾對電源的重視。

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館方人員指出，統計數字近日開始逆轉，至今天為止，支持礦泉水的數字已小贏1000多票，有遊客說，最近有看到台南地區水情燈號資訊，相關單位不斷宣傳節約用水，讓人相當有感，在只能選擇單項的情況下，決定先投給水一票。

館方人員指出，特展除了展示意義，結合時事引起民眾思考，也達到教育功能，透過統計數字，更能觀察到社會脈動變化，也是相當有趣的發現。（編輯：陳仁華）1111204