早安世界》東北季風今天增強 6日清晨北部低溫下探16度
東北季風4日增強 6日清晨北部低溫下探16度
中央氣象局表示，東北季風4日起持續3天增強，6日清晨北部低溫在16度到17度上下，中南部18到20度，北部到6日氣溫都會在20度上下，中南部高溫可到25度以上。雖然7日東北季風減弱、溫度回升，但8日又有另外一波東北季風報到，溫度會一路下滑，預計週末時段最冷，約落在16度到17度左右，中南部將降到18度至20度。（看完整報導）
民團：中國改變對台資訊戰模式 放大既有衝突由共鳴者擴散
台灣民主實驗室9月起針對台灣各大社群媒體平台與資訊環境進行每日觀測，近日發布「2022 台灣選舉：境外資訊影響觀測報告」表示，今年中國的攻擊模式改變，資訊操作更多以台灣既有的討論或可靠議題為主，先在微博等輿論場域擴散，再由「共鳴者」在台灣內部擴散，進一步放大台灣既有的社會衝突。報告強調，中國未來可能會較少扮演資訊發起者，而是揀選台灣現有議題，或引述可靠來源，作為擴大者來加大影響，並等待自由市場的「共鳴者」發動。（看完整報導）
日本國防政策大轉變 擬取得反擊能力 沖繩部隊增50%
日本自民黨與公明黨2日達成協議，預定年底修訂的國家安保戰略等3份國防文件將載入日本擁有可攻擊敵方飛彈基地等的「反擊能力」，這將是戰後日本國防政策的重大轉變。同時，在外界認為中國可能以武力侵犯台灣的情況下，為加強靠近台灣的西南群島防禦，日本政府有意在防衛力整備計畫內，寫入「沖繩防衛集團創設方針」。未來若沖繩防衛集團正式上路，部隊人數將從現行2000人增為3000年，一旦發生事態就能從沖繩本島機動派遣部隊前往各離島，有助提高嚇阻力。（看完整報導）
美歐高階中國議題對話 關切北京挑釁破壞台海穩定
歐盟理事會主席米歇爾1日在北京與中國國家主席習近平會面之際，美國副國務卿雪蔓與歐盟對外事務部秘書長沙尼諾同日在華府召開第4屆美歐中國議題對話。雙方3日發布聯合聲明，內容多聚焦中國在台海、新疆、香港等地行徑，也關切近期在中國各地發生的「白紙運動」。雪蔓與沙尼諾在聲明中強調，世上每個人都有和平抗議的權利。在台灣議題方面，聲明指出，雪蔓與沙尼諾強調台海和平與穩定的重要性，指台海攸關美歐利益及全球安全與繁榮。他們重申會致力維持現狀，反對任何單方面破壞現狀的作為，呼籲兩岸議題應和平解決。（看完整報導）
日媒：美太空軍將在南韓設指揮部監控北韓飛彈活動
日經亞洲報導，美國太空軍12月著手在南韓成立區域指揮部，南韓也將空軍和太空相關單位整合為太空作戰中隊，預期將利用衛星加強偵察。韓聯社報導，這將是美國軍方繼夏威夷之後，第2個設立於美國本土之外的太空軍指揮部。美韓兩國意在密切監控北韓核子及飛彈活動，據信北韓已於11月成功試射一枚射程可達美國本土的洲際彈道飛彈。（看完整報導）
白紙運動後中國多地防疫鬆綁 知名學者籲優先救經濟
中國多地出現反封控的白紙運動後，據陸媒統計，包含成都、廣州、天津、北京、重慶、深圳等城市開始調整防疫政策。北京近日撤除眾多核酸檢測點，市場監督管理局也宣布，3日起市民購買退燒、止咳、抗感染、咽乾咽痛等列為管制的4類藥品，不須再登記個人訊息，此舉被認為是因應防疫鬆綁的措施。中國逐步鬆綁防疫政策之際，6個知名經濟學家3日聯名提出7點建議，呼籲當局把放開經濟活動放在優先位置，讓社會經濟生活回歸正軌。（看完整報導）
華爾街日報：鄭州廠動亂促蘋果加快將生產線移出中國
富士康中國鄭州廠區10月底因COVID-19疫情與防疫措施引發不滿，大批員工離廠徒步返鄉，11月下旬鄭州廠區員工再爆發抗爭。華爾街日報報導，蘋果受鴻海鄭州廠動亂刺激，已加快將部分生產移出中國的計畫，要求供應商更積極規劃把組裝手機的生產線移往印度和越南等國，並尋求減少對鴻海等台灣組裝廠的依賴。分析師指出，蘋果的長期目標是提高印度製iPhone的比重，供應商也表示，預料越南將將分擔更多蘋果其他產品的生產。（看完整報導）
能源危機如海嘯襲擊西班牙商戶 業者苦撐嘆過冬難
俄烏戰爭導致能源危機與相應而來的通貨膨脹，如海嘯般衝擊西班牙各行各業的中小型商家企業，面對電費和原物料價格雙雙飆漲，導致營運成本上升，各行各業都咬牙苦撐，尤其是用電量大的小型社區商家，包括麵包店、咖啡館、肉鋪、餐廳、酒吧等，都被各種支出壓得喘不過氣，無不叫苦連天。COVID-19疫情期間，眾多商家為度過難關向政府、銀行借貸，負債再遇上能源海嘯，不少業者面對無止盡的損失，黯然停業止血。（看完整報導）
世足16強賽首場荷蘭對美國 淘汰賽賽程一次掌握
2022卡達世界盃足球賽小組賽3日凌晨告一段落，16強隊伍全數出爐，前台灣男足助理教練方靖仁表示，依照籤表來看，台灣球迷期待的梅西對決C羅的爭冠戲碼有機會上演。首場淘汰賽荷蘭與美國之戰於台北時間3日深夜登場，荷蘭以3比1率先晉級8強。阿根廷則在4日凌晨以2比1力退澳洲，接下來將與荷蘭爭取4強賽入場券。中央社整理16強淘汰賽賽程表，讓讀者一次掌握。（看完整報導）
專訪／順澤宮冠軍帽鐵人艾登：真正的超能力來自相信自己
來自挪威的26歲青年艾登戴著彰化埔鹽鄉順澤宮的帽子拿下2019年法國尼斯鐵人三項世界錦標賽冠軍，不僅讓這頂帽子及順澤宮登上國際媒體版面，他也因此在台灣爆紅。他隨後受邀參加彰化田中馬拉松，並到順澤宮還願，還成為彰化縣榮譽縣民。至今艾登戴這頂幸運帽參賽已取得10連勝，他告訴中央社，每個人其實都有與生俱來的超能力，「你只需要相信自己，有時候再加上一點點的幸運物，來激發出潛力」。他說，他希望他的帽子可以幫助所有人發揮出自身擁有的超能力。（看完整報導）
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