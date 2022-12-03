民團：中國資訊戰改放大既有衝突 再由共鳴者擴散

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（中央社記者林克倫台北3日電）九合一大選結束，台灣民主實驗室發布境外資訊影響觀測報告指出，今年中國的攻擊模式改變，資訊操作更多以既有討論或可靠議題為主，先在微博等輿論場擴散、再由「共鳴者」在台灣內部擴散，進一步放大既有的社會衝突。

報告強調，中國未來可能會較少扮演資訊發起者，而是揀選已存在議題，或引述可靠來源，作為擴大者來加大影響，並等待自由市場的「共鳴者」發動；而惡意資訊來源則匿蹤在公民社會下的個人意見發表中，或者大量由境外產生的假帳號打帶跑。

台灣民主實驗室昨天發布「2022 台灣選舉：境外資訊影響觀測報告」表示，從9月起針對台灣各大社群媒體平台與資訊環境進行每日觀測，重點包括：與選舉或台灣時事有關，且為不實資訊；符合中國對台資訊戰的常見敘事；來自中國的行動者參與擴散。

報告指出，至今年11月25日，總共記錄近2900條可疑資訊，並以「台積電被美掏空論」，「高雄浮屍錄、桃園綁架案，蔡英文隻字未提」，「故宮打破明清瓷器」等3事件作影響評估，進而發現今年中國的攻擊模式以「粉紅」模式與「協力」模式為主。

報告分析，此次九合一選舉由中國官方主動發布記者會、或官媒發起進入微博熱搜的議題，並未能有效傳入台灣輿論環境與台灣內部的議題結合；占多數的話題，反而是台積電赴美設廠、台灣地方治安與台北故宮打破瓷器等台灣內部的衝突議題。

報告以「台積電被美掏空論」為例分析，台積電赴美包機起飛消息傳出後，雖未在第一時間得到輿論廣泛迴響，但在中國官媒及Facebook境外匿名粉專的鋪陳下，終究讓「台積電被美掏空論」的敘事進到台灣輿論環境。

此後，在部分台灣媒體、政治人物及網路意見領袖的「共鳴」下，進一步得到廣泛傳播，最後形成「台積電被民進黨出賣給美國」的敘事，進而凸顯護國神山將不復存在推想，以及民進黨沒有守護台灣人的利益的印象。

報告指出，「台積電被美掏空論」敘事甚至被投入到選戰，成為選舉造勢晚會的反美及反民進黨主題。由於反美議題是中國進攻的強項，此議題的影響可能較為巨大，即當執政黨越強調護國神山，可能反而會讓已深信「掏空」陰謀論的受眾更為反感。

報告認為，由於內容農場模式衰落，此次的操作模式與手法、也與過往不同。去中心化的製造內容，配合操作者放大既有衝突的模式，再一步與共鳴者如台灣媒體、匿名粉絲專頁、網路意見領袖和政治人物的論述結合，增加台灣民眾接收中國政治宣傳的機會。（編輯：趙蔚蘭）1111203