61歲男子鬼門關走一回 心跳停止30分鐘仍救回

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

衛生福利部台北醫院5日召開記者會表示，61歲陳先生（前排右4）冠狀動脈阻塞倒地，無呼吸心跳，經警消和醫護合作搶救，心跳停止30分鐘的陳先生成功被救回，如今復原情形良好，已順利返回職場。（台北醫院提供）中央社記者王鴻國傳真 111年12月5日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北5日電）61歲陳姓男子日前在家昏倒，經救護車送到醫院時，心跳已停止30分鐘，但醫護仍不放棄，經急救及打通阻塞冠狀動脈後，進行低溫療法，順利救回生命，並返回職場，成為罕見病例。

衛福部立台北醫院今天召開記者會說明，陳先生有高血壓卻未按規律服藥，今年8月在家突然昏倒，陳妻一看已無呼吸心跳，打電話向119求救，119透過電話指示陳妻替先生施行CPR，救護人員抵達後進行急救。

警消在20多分鐘救護送醫過程中，持續正壓給氧、電擊、靜脈輸液及CPR等急救，但患者到院時已心跳停止約30分鐘，經5分鐘急救後恢復心跳，在電腦斷層確認無腦部出血後，改由心臟科團隊接手進行緊急導管手術。

心臟內科主任黃啟銘表示，經血管攝影發現患者3條主要冠狀動脈嚴重狹窄，其中2條血管完全阻塞，經最短時間內成功恢復全阻塞冠狀動脈血流，即送至加護病房進行重症照護與低溫治療。

他表示，體溫每降低攝氏1度，腦部的氧氣代謝率就減少6%到8%，低溫療法可減少人體和腦細胞的代謝速度與因心跳停止後的腦部損傷，及缺氧後再灌流對腦部的傷害。

他表示，透過接力搶救治療，患者於入院第4天甦醒，經呼吸訓練後順利拔除氣管內管、脫離呼吸器轉至一般病房並順利出院。心臟復健團隊接續在門診協助病人每天進行心肺復健訓練，如今復原情形良好，已順利返回職場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他表示，根據近年統計，全世界到院前心跳停止（OHCA）病人救回恢復自主循環的成功率約為3成，可以順利出院的病人只有8.8%，完整恢復自主生活功能病人僅7%。病人若心臟跳停超過20分鐘成功救回率大幅驟降，陳先生心臟跳停超過30分鐘成功救回，且順利回到職場，實屬罕見。

新北市政府第二救災救護大隊大隊長陳志德表示，當身邊有人失去呼吸心跳，等待救護人員到場時，把握時間CPR，就有機會提升病人到醫院前的存活率，關鍵時刻就能救人一命，越多人學會，就有越多人有機會被救活。（編輯：方沛清）1111205