邊玩邊工作 台東大武打造全國首座數位遊牧工作聚落

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台東縣政府及大武鄉公所共同推動遊牧綠洲聚落計畫，長租空間陸續完成，6日由台東縣副縣長王志輝（前坐者）等人在尚武村舉辦「入厝」，象徵全台第一個由公部門為數位遊牧工作者打造的窩落腳大武。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年12月6日

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（中央社記者李先鳳台東縣6日電）「台東縣國際數位遊牧綠洲聚落大武鄉示範計畫」今天入厝，象徵全台第一個由公部門為數位遊牧工作者打造的窩落腳大武，邀請想在大武「二地居」數位工作者來此邊度假邊工作。

「數位遊牧」一詞是在1997年由日本半導體專家牧本次雄首度提出，也是近幾年開始流行工作形態，工作者可隨時隨地投入工作，不受地點、時間限制。數位遊牧最大特色就是「在生活的地點工作」，只要一部電腦和網路，全世界都是你的辦公室。

由台東縣政府及大武鄉公所共同推動的這項遊牧綠洲聚落計畫的長租空間陸續完成，上午由台東縣副縣長王志輝與大武鄉長黃建賓在尚武村舉辦溫馨「入厝」。

王志輝指出，台東縣近年推動的「慢經濟」，剛好符合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代旅客追求健康養生的旅遊模式；且在日前公布2022年「旅客評分卓越獎(traveler Review Awards)，台東已連續2年入榜Booking.com全球最好客目的地，證明台東以人為本的角度帶出「慢」產業，發展出自然真實經濟模式，這種體驗生活的數位遊牧工作方式，正在台東發芽。

參與計畫的陳姓屋主說，當時其實只些微了解計畫內容，只知把房子借給公所，公所可以幫忙修繕，又可以做件好事，房子有人住也比較不會壞。在公所工作人員陪伴與說明下，慢慢了解自己原來是走在時代尖端，也歡迎國外人士來他家中住。

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縣府今天新聞稿表示，「數位遊牧首選台東」由縣政府與大武鄉公所合作推展地方創生—台東數位遊牧基地發展計畫。前期先由大武鄉公所甄選6間生活機能性較佳閒置空屋，協助修繕、佈置成溫馨小窩，裝設高速網路，以作為數位工作者長、短租的生活居住地，類似Work From Home(WFH)卻比較積極正向的數位遊牧(Digital Nomad)工作型態，只要憑一台筆電與網路，一邊旅行、一邊賺錢不再是夢想，逐步將台東縣打造成適合全世界數位遊牧工作者長期居留的地方。

縣府國際發展及計畫處表示，目前「數位遊牧綠洲計畫」房屋修繕已陸續完成，對於此計畫有興趣民眾，可透過大武鄉公所粉絲專頁查詢，加入數位遊牧行列。（編輯：孫承武）1111206