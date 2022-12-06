黃芊瑜說客語傳承「阿太的話」 特殊選材上頂大

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苗栗縣立三義高中學生黃芊瑜（左）自幼跟著「阿太（外曾祖母）」學講客家話，是全國語文競賽客語朗讀組常勝軍，111年透過特殊選才錄取國立大學，獲三義高中校長李萬源（右）肯定及鼓勵。（三義高中提供）中央社記者管瑞平傳真 111年12月6日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）苗栗縣立三義高中學生黃芊瑜自幼跟「阿太（外曾祖母）」學講客家話，也是全國語文競賽客語朗讀組常勝軍，今年透過特殊選才錄取國立大學，期許自己努力傳承客語文化。

黃芊瑜4歲就跟著外曾祖母學說客家話，字正腔圓、十分流利，日前甫獲111年全國語文競賽客語朗讀優等，更在大學特殊選才招生時，以生動客語敘述她和「阿太」的故事，讓面試官為之驚艷，順利錄取國立中央大學客家語文學暨社會科學學系，成為校內透過特殊選才進入頂大的第一人。

黃芊瑜今天表示，外曾祖母是她的客語啟蒙老師，兩人感情好得不得了，「這分榮耀要獻給天上的『阿太』」。

黃芊瑜回憶與外曾祖母相處日常，經常以「阿不斗」、「阿憨妹」互相調侃彼此傻傻、笨笨的，不夠聰明，但只要她不小心闖禍面臨挨罰，外曾祖母也總是第一個出面「救駕」；國二起，她開始用手機幫外曾祖母拍攝影像，記錄生活點滴，並著手撰寫「阿太的微笑」，希望有機會可以蒐錄成為客語朗讀組的題庫。

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黃芊瑜指出，因為和外曾祖母的相處，生活中非常習慣用客語交談，109年外曾祖母以99歲高壽離世後，每當想念時，就自己煮一碗九層塔蛋湯，因為那是「阿太」煮給她吃的第一道菜；黃芊瑜說，目前正強化課業學習，未來也將伸延客家語文及發展，延續阿太對她的期許，不讓客家話失傳。

三義高中校長李萬源表示，黃芊瑜的學科成績雖不是頂尖，但因為客語專才，讓她得以透過特殊選才管道進入國立大學，校方積極鼓勵學生，認真發掘自身長處，尤其不要害怕表現自我，早一步為自己開闢進入頂大的多元準備。（編輯：李錫璋）1111206