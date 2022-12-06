更多編輯台推薦新聞：
大谷翔平投打都入選年度最佳陣容 二刀流表現獲肯定
運動

大谷翔平投打都入選年度最佳陣容 二刀流表現獲肯定

日本前田大然射門得分 高中曾被趕出球隊脫胎換骨成奇兵
運動

日本前田大然射門得分 高中曾被趕出球隊脫胎換骨成奇兵

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台積電美國廠移機典禮為何重要？6大重點看懂設廠緣由及影響
首頁 / 生活

用貼圖給受害者呼呼 盼終止言語暴力

2022/12/6 17:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北6日電）根據調查，有2成網路使用者曾受到言論攻擊、歧視文字嘲笑等言語暴力。為了終止言語暴力，現代婦女基金會攜手LINE貼圖，啟動公益貼圖計畫，貼圖銷售額將捐贈受暴家庭扶助計畫。

現代婦女基金會今天舉行攜手LINE推出暖心公益貼圖記者會。現代婦女基金會表示，根據LINE TODAY的「全民LINE一票」主題投票線上調查，有超過2成的網路使用者曾經在網路上遭受不實言論攻擊、歧視文字嘲笑等言語暴力對待。

現代婦女基金會啟動年度公益貼圖計畫，邀請Judy、阿嬌嬌、Blair、談小姐4名高人氣的女性創作者共同創作，以「終止言語暴力」為題，並結合基金會IP呼呼熊，推出「用愛呼呼 讓每個家都安心」公益貼圖，要給受害者呼呼。

現代婦女基金會表示，貼圖的銷售額將捐贈現代婦女基金會的「受暴家庭扶助計畫」，提供遭遇暴力傷害的家庭實質援助。

LINE台灣貼圖暨創作者事業部資深總監呂苔君表示，貼圖傳遞趣味，傳遞情感，更傳遞溫暖來拉近關係帶來正面效果，希望透過這次合作貼圖提醒社會，用更溫柔、更善體人意的方式好好說話，終止言語暴力。（編輯：管中維）1111206

#現代婦女基金會
#呂苔君
#LINE
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族