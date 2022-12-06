用貼圖給受害者呼呼 盼終止言語暴力

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（中央社記者余曉涵台北6日電）根據調查，有2成網路使用者曾受到言論攻擊、歧視文字嘲笑等言語暴力。為了終止言語暴力，現代婦女基金會攜手LINE貼圖，啟動公益貼圖計畫，貼圖銷售額將捐贈受暴家庭扶助計畫。

現代婦女基金會今天舉行攜手LINE推出暖心公益貼圖記者會。現代婦女基金會表示，根據LINE TODAY的「全民LINE一票」主題投票線上調查，有超過2成的網路使用者曾經在網路上遭受不實言論攻擊、歧視文字嘲笑等言語暴力對待。

現代婦女基金會啟動年度公益貼圖計畫，邀請Judy、阿嬌嬌、Blair、談小姐4名高人氣的女性創作者共同創作，以「終止言語暴力」為題，並結合基金會IP呼呼熊，推出「用愛呼呼 讓每個家都安心」公益貼圖，要給受害者呼呼。

現代婦女基金會表示，貼圖的銷售額將捐贈現代婦女基金會的「受暴家庭扶助計畫」，提供遭遇暴力傷害的家庭實質援助。

LINE台灣貼圖暨創作者事業部資深總監呂苔君表示，貼圖傳遞趣味，傳遞情感，更傳遞溫暖來拉近關係帶來正面效果，希望透過這次合作貼圖提醒社會，用更溫柔、更善體人意的方式好好說話，終止言語暴力。（編輯：管中維）1111206