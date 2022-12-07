LINE台灣用戶年度最愛功能 「安全通報」奪冠

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（中央社記者吳家豪台北7日電）通訊軟體LINE今天公布2022年台灣用戶10大愛用功能，在去年12月至今年11月期間發布的新功能當中，最受台灣用戶青睞的是可便捷回報自身安全狀態的「LINE安全通報」功能。

台灣用戶最愛LINE功能第2名是手機遺失或壞掉也能在新手機復原最近14天聊天紀錄的「備份啟用碼」。第3名為換手機時，讓LINE帳號換機更簡單的必備功能「以行動條碼移動帳號」。

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LINE發布新聞稿表示，整體而言，台灣用戶們特別注重能讓LINE使用更便捷的功能，而聊天以外的延伸服務包括LINE社群、電腦版功能同步、整合金融服務等，也有相關功能入榜。

台灣用戶最愛的LINE功能第4至10名為長按訊息即可選擇並複製部分文字、透過LINE就能掃描發票自動對獎的發票管家、生日當天可在主頁看到全螢幕的熊大特效、手機版貼圖及表情貼順序與電腦版同步、LINE社群管理員「強制退出」功能優化、LINE Bank帳戶餘額快點查、一次標註整個群組成員的@ALL。（編輯：郭無患）1111207