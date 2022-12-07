手機網購太便利 男子非理性消費成癮恐患心病

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（中央社記者沈佩瑤台北7日電）沒有穩定工作的20多歲陳姓男子，遇COVID-19疫情更常賦閒在家，因手機網購太方便狂買，耗盡積蓄欠下債務。醫師提醒，這可能是罹患「購物癖」，除接受治療，調整作息、運動都有助改善。

書田診所精神科主任醫師陳家駒今天透過新聞稿分享，陳姓男子很可能是罹患「購物癖」，這是一種強迫性購物的心理行為失當障礙，也稱為強迫性購買症、購物成癮、購物狂，概念上泛稱為「非理性購物（消費）」。

陳家駒指出，引起購物癖（非理性購物）的因素主要有三，分別為消費購物者因素、商品質量價格因素、消費購物環境不良影響。

他進一步說明，當消費者本身定力、心態狀況不佳，無法辨識商品價值與價格是否相符，加上不良的購物環境，例如網路購物、各種強勢推銷的誘惑，信用卡、線上支付的便利，即使無法看到實際物品，仍忍不住要購買，輕易取得商品，形成非理性消費模式。

陳家駒表示，購物成癮有幾個特點，包括花錢時沒想過自己有多少錢，買入的東西不一定真的需要，很多購買的東西都沒用過，同樣的東西重複購買，要購物消費才會感覺快樂，覺得不買不行，在購物後經常覺得後悔等。

陳家駒提醒，當發現自己有前述特點且已影響日常生活造成財務問題時，可能有購物成癮的徵兆，恐導致和其他成癮者一樣，沉溺於消費誘惑陷阱，造成個人失控，錢財損失，生活失常、困難、萎靡不振，個人剩餘價值不斷被剝削掏空，更可能沉淪犯罪。

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至於如何治療，陳家駒解釋，透過行為成癮治療、藥物治療、認知行為治療等，多管齊下來改善購物成癮的情況，逐步建立理性消費行為及生活習慣。

此外，有時購物成癮也伴隨著憂鬱、焦慮、強迫等同時發生，陳家駒強調，除接受醫師治療外，養成規律的生活作息，充足的睡眠，適量的運動，適時紓解壓力，學習培養正確的理財觀念，都有助於改善成癮的情況。（編輯：陳政偉）1111207