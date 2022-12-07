輔助治療犬駐點門諾醫院 療癒病患與醫護

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台灣導盲犬協會輔助治療犬「Oba」來到門諾醫院「迦南病房」，療癒力不僅撫慰患者與家屬，也讓每天穿梭於病房的醫護人員都獲得滿滿的正能量。（門諾醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 111年12月7日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣7日電）狗狗是人類最好的陪伴，台灣導盲犬協會輔助治療犬「Oba」來到門諾醫院「迦南病房」，療癒力不僅撫慰患者與家屬，也讓每天穿梭於病房的醫護人員都獲得滿滿的正能量。

門諾醫院今天發布訊息表示，推動安寧緩和邁入25週年，除透過信仰，也引進芳療、音樂、藝術等輔助療法，協助末期患者控制不適症狀以及讓家屬適當放鬆與喘息。

耶誕節前夕，迦南病房特地邀請台灣導盲犬協會輔助治療犬「Oba」到醫院駐點5天，不少患者及家屬看到「Oba」到來，紛紛主動上前擁抱，強大的療癒力撫慰患者及家屬的身心。

跟著護理長進到病房，黑得發亮的「Oba」馬上成為病房內的焦點，乖巧懂事的牠不僅主動靠近患者，溫柔的眼神更是融化眾人。正在接受治療的林阿姨則給予大大的擁抱。

個性穩定、走路緩慢的「Oba」，原本是訓練有素的導盲犬，轉換跑道後，進入台北榮總大德病房，踏上駐點輔助治療犬之路。除了巡房、陪玩、賣萌，還會陪睡，堪稱病房內的療癒大使。

迦南病房護理長田濬榕表示，末期患者的疼痛除了身體，心理上的痛更需要被療癒，近年來，隨著寵物療法越來越受歡迎，門諾安寧團隊期盼藉導入寵物療法，用最真誠與溫暖的陪伴療癒患者。

田濬榕說，「Oba」首次巡房就獲得患者及家屬甚至是醫護團隊的喜愛，見證了動物的強大療癒力，非常感謝台北榮總護理教育師劉曉菁協助，促成了與台灣導盲犬協會的合作，未來雙方將朝向不定期駐點方式合作。（編輯：郭諭儒）1111207