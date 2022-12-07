中研院若9日前未申請重啟 P3實驗室須照新設審查

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（中央社記者陳婕翎台北7日電）中央研究院P3實驗室去年底發生離職人員染疫，實驗室目前面臨人員離職、設備問題，重啟受關注，疫情指揮中心表示，若未於9日前交重啟申請，就只能比照新設高防護實驗室啟用辦理。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午公布，國內新增1萬6694例本土個案，今天新增個案比上週三減少974例，降幅約為5.5%；另外，境外移入增47例。

據指揮中心資料顯示，確診個案新增中重症90例（中症60例、重症30例），其中26人死亡，死亡個案年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中24人有重大疾病或慢性病史，15人未打滿3劑疫苗、13人沒有接種任何疫苗，12人年齡超過80歲。今天無特殊死亡個案。

去年12月有1名已離職的中研院P3實驗室人員確診COVID-19，立法院教育及文化委員會今天審查中研院112年度預算，多名立委關心P3實驗室染疫事件。中研院表示，原一直努力在9日前提出申請，但仍有部分不符規定，決定安全無虞再申請，經詢問疾管署，只要增加書面審查即可，重啟流程不須拖到1年。

莊人祥證實，依據衛福部疾管署對於高防護實驗室啟用、暫停及關閉規定，若暫停執行的實驗室在1年內申請啟用，程序比較簡單，只須疾管署派員到現場查核，確認無缺失，或缺失已改善，即可重新啟用；若超過1年就比照新設高防護實驗室啟用辦理，程序複雜，需要安排委員審查。

莊人祥說，缺少文件算是小事，設備須改善會較耗時，需要找到願意提供設備廠商，大約從10月底開始陸續聯繫中研院，P3實驗室是知道缺少哪些啟用條件。疾管署在其中的角色是被動等待對方申請，因為中研院P3實驗室是動物實驗，並不影響防疫，扣掉中研院P3實驗室，還有3間可正常運行。

接種疫苗是避免重症、死亡重要方式之一，昨天莫德納次世代疫苗總共接種1萬8276人次，其中BA.1雙價疫苗接種38劑；BA.5雙價疫苗接種1萬8238劑。

根據指揮中心統計，今年1月至12月6日本土輕症、無症狀個案累計830萬5066例、占99.55%，中症累計2萬1703例、占0.26%，重症累計1萬6064例、占0.19%，其中死亡累計1萬3693人。（編輯：陳政偉）1111207