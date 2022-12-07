NCC核定調降中華電固網接續費 手機打市話有望變便宜

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（中央社記者蘇思云台北7日電）NCC今天核定中華電固定網路接續費率，把行動網路撥打市內電話時，市話端網路所收取的接續費率，明年起由現行一般時段每分鐘0.4383元調降到0.4349元，減幅約0.77%，民眾手機打市話有望變便宜。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天核定中華電信112年到115年間固定通信網路接續費率案。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，本次核定把行動網路撥打市內電話時，市話端網路所收取的接續費率，由現行一般時段每分鐘0.4383元調降到0.4349元，減幅約0.77%，其餘未調整，實施日期自112年1月1日起至115年12月31日止。

翁柏宗表示，從俄烏戰爭來看，行動網路如果被催緩，最後能用的就是市話網路，相關費率討論有考慮物價與技術演進等，也有跟中華電討論希望接續費可以持續調降，但也要考慮固網是韌性網路的重要一環。

媒體關注減幅對於零售價格的影響，NCC官員解釋，接續費是2個不同網路用戶通信時，收取通信費的網路業者應支付另一方網路業者的費用。也就是說，接續費是業者訂出零售費率時會考量的中間成本，接續費調降有機會刺激零售價調整，但確實還是要看業者最後決定。

NCC今天也通過「特定電信服務市場市場主導者（SMP）認定及特別管制措施」公開諮詢文件討論案。主要是因為新的電信管理法2020年7月實施以來，過去的電信法要在2023年7月落日，因此必須完備相關法規與市場競爭規範。

翁柏宗指出，今年公布特定電信服務市場後，主要是針對5個市場來做市場主導者認定並討論後續管制措施。5個市場包括固網語音零售服務市場、固網寬頻零售服務市場、固網批發服務市場、固網語音接續服務市場、行網語音接續服務市場。

NCC官員解釋，初步認定前三個市場的市場主導者為中華電信，固網語音接續服務市場SMP有四家，分別為中華電、新世紀資通、台灣固網、亞太電信，行網語音接續服務市場的SMP為目前五大電信業者，可能實施的管制措施包括費率管制或會計分離等要求。後續規劃召開公聽會蒐集外界意見，相關流程預計明年4月完成。（編輯：潘羿菁）1111207