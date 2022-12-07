台阿文化交流 阿根廷學校選用幾米主題辦畫展

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阿根廷私立胡安包蒂斯塔阿貝迪（Juan Bautista Alberdí）中小學2022年度藝術展以台灣繪本作家幾米作品為研究主題，年末成果展出全校師生創作的作品及幾米個人介紹。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 111年12月7日

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（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯7日專電）阿根廷布省私立學校舉辦2022年度幾米主題師生畫展，駐阿根廷代表受邀出席，感受台灣繪本作家幾米帶給學生的藝術教育啟發。

位於首都布宜諾斯艾利斯西南方近郊的阿根廷私立胡安包蒂斯塔阿貝迪（Juan Bautista Alberdí）中小學2022年度藝術主題選用幾米的作品，作為全校從幼稚園至高中的藝術選材。校長阿桂羅（Roberto Argüello）表示，今年學校老師共選用幾米55幅畫作，作為師生創意發揮的延伸來源，藉由幾米不同繪本討論其中傳達的意義和作品中對於人性中愛的關懷。

一同參與畫展的阿根廷插畫家柏納泰內（Poly Bernatene）說，藝術不只是文學與教育，而是希望幫助孩子啟發豐富人生的一個方式，不管未來志向，都能擁有自己人生的品味，剛好這次透過幾米作品搭建台阿藝術交流的管道。

駐阿根廷代表曹立傑響應學校展覽中愛的關懷，與全校師生分享在外交生涯中L.O.V.E的經驗，L（忠誠）、O （服從）、V（美德）及E（效率）突破台灣外交困境，期勉學生持續創造美好未來。

學生畫展中，從幼稚園小朋友畫作，看見他們感受到幾米畫風中繽紛世界；國高中學生透過多種素材及立體創作，製作屬於他們的幾米印象，讓人驚艷。（編輯：馮昭）1111207

阿根廷布省私立學校舉辦2022年度幾米主題師生畫展，幼稚園部學生作品以幾米作品「星空」經典畫面創作，顯露出漂浮於夜晚展望星空的愜意。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 111年12月7日

阿根廷私立學校舉辦2022年度幾米主題師生畫展，校方邀請駐阿根廷代表曹立傑伉儷體驗萬花筒中幾米的世界，一起沉浸在幾米帶給學生們的鮮明感受。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 111年12月7日