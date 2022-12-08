醫師進駐企業贊助經費 睽違10年部東醫院再設眼科

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（中央社記者盧太城台東縣8日電）熱愛偏鄉的醫師謝靜茹今年8月加入衛福部台東醫院團隊，讓部東醫院已停診10年的眼科恢復開診，企業界今天再捐給醫院300萬元添購眼科器材。

部東醫院今天發布新聞稿表示，眼科醫師謝靜茹憑著對台東弱勢和多障族群的關心，8月份起在衛福部台東醫院開診，新北市典暉科技公司被她的理念感動，今天捐出新台幣300萬元讓部東醫院購買眼科器材。

部東醫院新聞聯絡人賴永成接受中央社記者訪問表示，部東醫院10年前有眼科門診，後來因沒有專科醫師和醫療器材不夠而停診，複診後台東縣增加更多醫療能量。

賴永成表示，68歲患者阿彬先天手腳內翻（俗稱馬蹄足）行動不便，眼瞼外翻從小到大眼皮無法闔攏，無時不刻淚眼汪汪加上雙眼24小時紅腫熱痛的煎熬讓他相當痛苦，因經濟弱勢無法隨時求診，謝靜茹醫師10月初為阿彬動眼瞼手術矯正，現在阿彬已經可以正常閉眼也不再流淚。

謝靜茹表示，在北部不管大人小孩，眼睛出現一點點問題就去找醫生，但在台東經常發現老年病患出現100度以上的超大角度斜視，「要嘛就是醫師不足，不然就是病患就診有困難」，這就是台東眼疾患者處境。

賴永成表示，部東1樓的眼科特需視能中心專門處置眼科一般和特殊疾病，2樓再設置視能復能中心，讓患者在醫療之後接受復健。（編輯：黃世雅）1111208