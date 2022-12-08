羅一鈞確診發燒又燒聲 須服用倍拉維5天

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（中央社記者陳婕翎台北8日電）中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天中午在個人臉書分享，他早上快篩陽性確診COVID-19，出現發燒、喉嚨腫痛和聲音沙啞等症狀，今天起須用口服抗病毒藥倍拉維5天。

因羅一鈞確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），開始進行居家照護，不會出席下午疫情記者會。指揮中心表示，最新健康狀況將在記者會統一說明。

指揮中心指揮官王必勝下午接受媒體聯訪時，聽到羅一鈞確診消息後，語氣驚訝表示，因為他一早在總統府，所以還沒有收到相關消息，不斷驚呼嚇了一跳，會去關心羅一鈞身體狀況。

羅一鈞在臉書（FaceBook）提到，他感染COVID-19，起因是家中同住長輩確診，他開始有喉嚨腫痛和「燒聲」（聲音沙啞）的症狀。雖然昨天早上和傍晚都快篩陰性，但昨天一整天仍請假在家自行隔離，結果經過一晚的忽冷忽熱、微燒到攝氏37.8度，今天一大早再快篩就呈現2條線，陽性確診。

羅一鈞說，他已經視訊看診完成確診通報。因為他有糖尿病，符合開立口服抗病毒藥物條件，今天會開始遵照醫囑服用倍拉維（Paxlovid）5天。

羅一鈞也進一步提醒，跟他一樣有在吃「冠脂妥」降膽固醇的病患，跟倍拉維會有交互作用，服藥期間要暫停吃冠脂妥，按照醫囑等8天後再恢復吃。最後，他不忘謝謝大家關心，今天和下週一的疫情記者會他都會請假。（編輯：陳政偉）1111208