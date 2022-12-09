台鐵行車密度最高路段導電軌貫通 電車線更可靠

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台鐵推動電務智慧化，9日完成汐止至板橋「台北電力段隧道段導電軌裝設統包工程」最後一哩路貫通，這個路段也是台鐵行車密度最高的區間。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬攝 111年12月9日

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（中央社記者汪淑芬台北9日電）台鐵推動電務智慧化，今天完成汐止至板橋「台北電力段隧道段導電軌裝設統包工程」最後一哩路貫通，這個路段也是台鐵行車密度最高的區間，新設施將可有效提升電車線可靠度。

台鐵發布新聞稿，電務智慧化提升計畫中「台北電力段隧道段導電軌裝設統包工程」，範圍自汐科站與南港站間的隧道引道段（約15公里800公尺）起，到板橋站與浮洲站間的隧道引道段（約37公里403公尺）。

台鐵說，這項工程是將既有懸垂式電車線系統改為結構簡單、維護成本低、使用年限長及高可靠度導電軌系統，安裝總長度51.8公里。今天凌晨1時完成最後6公尺導電軌貫通，圓滿達成最後一哩路。

台鐵說，這項工程路段為台鐵行車密度最高、通勤需求最大、最重要的運輸區間，尤其台北車站為全國施工最困難的路段，須兼顧營運並確保運輸安全。計劃在設計階段獲得全國首例導電軌系統安全認證書，施工階段也採用全國首創工法，在不影響行車狀況下逐步切換為導電軌系統。

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台鐵說，台北電力段導電軌裝設工程每天夜間施工僅有極為短暫的3.5小時，極具挑戰，完工後實質效益能將維修人力由每年3240工數減少至639工數、維修更新成本由每年新台幣9583萬元減少至2395萬元，另外，接觸線及導電軌設備使用年限可由20年增加為30年，大幅增加電車線系統可靠度及列車運行安全性。

台鐵局長杜微也赴現場主持貫通祈福儀式，並嘉勉施工團隊為台鐵基礎設施安全所作的貢獻，也期許營運團隊日後要做好操作維護保養，將提升安全放在首位。（編輯：陳政偉）1111209