爭取馬來西亞穆斯林旅客 當地女星代言台灣觀光

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交通部觀光局9日表示，為強化馬來西亞穆斯林旅客的台灣旅遊意象，邀請馬來西亞穆斯林高人氣女星艾達婕班（Ayda Jebat）擔任馬來西亞地區台灣穆斯林觀光代言人（右）。（觀光局提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年12月9日

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（中央社記者汪淑芬台北9日電）各國旅遊市場正逐漸復甦，交通部觀光局為爭取更多馬來西亞穆斯林旅客來台，邀請馬來西亞穆斯林高人氣女星艾達婕班擔任馬來西亞地區台灣穆斯林觀光代言人。

觀光局今天發布新聞稿，為強化馬來西亞穆斯林旅客的台灣旅遊意象，邀請馬來西亞穆斯林高人氣女星艾達婕班（Ayda Jebat）擔任馬來西亞地區台灣穆斯林觀光代言人，艾達日前來台拍攝台灣觀光宣傳影片，將於2023年向馬來西亞穆斯林朋友傳達Salam Taiwan（台灣歡迎您）的訊息。

觀光局說，馬來西亞為台灣觀光重點客源市場，2019年有53萬人次來台，居東南亞各國首位，相對馬來西亞3200萬人口約6成的穆斯林旅遊商機，顯示穆斯林來台市場極具開發潛力，成為觀光局開拓疫後客源的重點工作。

根據萬事達卡公布資料顯示，2019年穆斯林旅遊人次高達1.6億人次，經過2020年及2021年疫情風暴後，預估2023年可望恢復至1.4億人次。

觀光局說，艾達於2日抵台，預計13日離台，在台期間除走訪台灣知名景點，也實地到台北清真寺禮拜及獲「清真認證」的餐廳享用多元美食，體驗台灣友善的穆斯林接待環境。

觀光局說，第一次到訪的艾達對台灣讚不絕口，表示台灣的美麗超乎期待，最令人驚豔的是在短短10天拍攝時間裡，能夠體驗自然景色、城市風光、人文氣息等多元特色。不論是台北101美景、阿里山的群山壯麗、夜市的各種遊戲或是刺激的主題樂園遊樂設施，都令她印象深刻。

親自到訪清真寺及穆斯林友善餐廳後，艾達向粉絲保證台灣絕對是穆斯林友善旅遊目的地。

觀光局表示，為吸引更多穆斯林朋友體驗台灣之美，持續精進接待穆斯林旅客環境，至今全台已有336家餐廳、旅館以及公共場域、景點獲得相關服務認證。

觀光局2023年1月將於馬來西亞辦理宣傳影片首映記者會，向穆斯林民眾宣告Salam Taiwan（台灣歡迎您）2023迎客活動正式啟動，希望邀請更多穆斯林朋友旅行台灣。（編輯：陳政偉）1111209