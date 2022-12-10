長照設施納促參享租稅優惠 財部明年首季前上路

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（中央社記者張璦台北10日電）台灣將走入超高齡社會，政府跨部會推動長照促參案，今年完成簽約、民間投資規模近新台幣168億元；財政部促參司長李建賢表示，明年首季前，長照設施將納入促參法重大公共建設範圍。也就是說，未來業者投入長照促參案，將享有租稅優惠。

台灣將在2025年進入超高齡社會，長照機構布建速度與時間賽跑，彌補扶養人力缺口，面對長照需求迫在眉睫，政府盼引入民間資金挹注，為人口老化衍生的問題，帶來新解方。

財政部與衛福部合作，現階段推動中的長照促參案共20件、預估總投資規模上看300億元，合計住宿式床位數超過3350床；今年新北市、台中市、台南市報佳音，各有一案完成簽約，3案規劃設置床位522床，再計入目前議約當中的2案，合計床位可達800床。

李建賢指出，今年簽約的3個案子中，以「台中市立老人復健綜合醫院BOT案」民投金額157億元最高，規劃設置300床住宿式床位及日間照顧服務，未來將可提升山線次醫療區域民眾就醫、長期照顧資源。

至於「新北市瑞芳醫療長照大樓BOT+BTO案」，李建賢表示，新北市政府為發展偏鄉完整照護體系，在瑞芳區新建醫療長照設施大樓，銜接瑞芳礦工醫院，為新北市東北角及鄰近地區民眾，提供急性醫療及長期照護服務，規劃設置135床住宿式床位，投資規模約10.7億元。

同時，李建賢指出，台南市政府投入3億元整建新營醫院北門分院，轉型為台南市北門多元長照資源中心，提供高齡民眾全面性服務；這一OT案規劃設置87床24小時住宿式床位服務、社區式日照服務、失智團體家屋及失智日間照顧，民間投資規模約0.1億元。

至於市場對另15件促參長照案態度為何，李建賢坦言，希望2年內推案完成，「有些案子都準備好了，但大家在等一件事」，也就是長照建設順利列入促參法中，適用租稅優惠的「重大公共建設範圍」。

李建賢表示，目前稅式支出評估已完成，衛福部近日也提送了修正草案，財政部啟動法制作業，即將辦理法規預告，明年首季之前，長照設施會正式公布納入促參法重大公共建設範圍，符合門檻的案件，就可適用促參法相關租稅優惠。

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針對衛福部規劃草案，有4大適用門檻，包含投資總額（不含土地）3.5億元以上、提供住宿式長照服務且設立規模100人以上、總樓地板面積2700平方公尺以上且每人配置面積不少27平方公尺、提供30%以上比率床位給經濟或社會弱勢者。

「租稅優惠對投資人的誘因很大」，李建賢表示，跨部會作業即將完成，會盡快將長照設施納入促參法重大公共建設範圍，為促參長照案動能點火。（編輯：潘羿菁）1111210