更多編輯台推薦新聞：
穿越台灣4000年 國境之南考古揭密
文化

穿越台灣4000年 國境之南考古揭密

無緣率葡萄牙贏得世界盃 C羅：夢想已經結束
運動

無緣率葡萄牙贏得世界盃 C羅：夢想已經結束

中國擋台灣鳳梨 紐約柑仔店販售台式果乾越洋挺農民
政治

中國擋台灣鳳梨 紐約柑仔店販售台式果乾越洋挺農民

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
入冬首波寒流17日報到 低溫探10度以下偏乾冷
首頁 / 生活

嘉義優鮮產品添新通路 誠品知味、康是美上市

2022/12/12 17:33（12/12 18:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
嘉義縣政府自創農產品牌「嘉義優鮮」增添新通路，12日記者會公布將在「誠品知味」及「康是美」打造嘉義優鮮專區，盼搶攻文青及年輕市場。中央社記者蔡智明攝 111年12月12日
嘉義縣政府自創農產品牌「嘉義優鮮」增添新通路，12日記者會公布將在「誠品知味」及「康是美」打造嘉義優鮮專區，盼搶攻文青及年輕市場。中央社記者蔡智明攝 111年12月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣12日電）嘉縣府自創農產品牌「嘉義優鮮」添新通路，近日與「誠品知味」及「康是美」打造嘉義優鮮專區，要搶攻文青及年輕市場，讓更多消費者買到嘉義縣優質農特產品。

嘉義縣政府今天舉行「嘉義優鮮」新通路發表記者會，縣長翁章梁揭曉最新跨域合作的兩大品牌通路「誠品知味」及「康是美」。

翁章梁致詞指出，「嘉義優鮮」至今已累計138家業者、406項商品通過縣府認證，即日起與「誠品知味」、「康是美」打造嘉義優鮮專區，要搶攻文青及年輕市場，讓更多消費者買到優質農特產品。

翁章梁強調，「嘉義優鮮」產品針對產銷履歷、食安品管、品牌特色及行銷效益等面向進行審查並核發認證，由政府負責品質把關，且通過的品項皆有專屬編號與貼紙，讓消費者輕鬆辨識、吃得安心。

縣府農業處表示，即日起在全台誠品知味市集以及康是美重點門市共計60個據點，都能買到嘉義優鮮的精選商品。（編輯：陳仁華）1111212

嘉義縣政府自創農產品牌「嘉義優鮮」至今已累計有138家業者、406項商品通過縣府認證，即日起並與「誠品知味」、「康是美」聯手打造專區，要搶攻文青及年輕市場，讓更多消費者買到嘉義優質農特產品。中央社記者蔡智明攝 111年12月12日
嘉義縣政府自創農產品牌「嘉義優鮮」至今已累計有138家業者、406項商品通過縣府認證，即日起並與「誠品知味」、「康是美」聯手打造專區，要搶攻文青及年輕市場，讓更多消費者買到嘉義優質農特產品。中央社記者蔡智明攝 111年12月12日
#翁章梁
#嘉義
#嘉縣府
翁章梁
嘉義博茶會時尚開幕 伊林名模「茗服」走秀 嘉縣博茶會12/10登場 名畫「鵲華秋色」襯托時尚
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族