東北季風影響北台濕冷 中部可能零星飄雨

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（中央社台北13日電）中央氣象局表示，今天受東北季風影響，迎風面的北部及東半部為陰短暫雨天氣，中南部大致為多雲，但中部可能零星飄雨；白天北部及東北部持續濕冷，預測高溫只有攝氏17至19度。

氣象局網站發布訊息指出，今天仍受東北季風影響，台灣附近水氣較多，迎風面的北部及東半部為陰短暫雨天氣，尤其基隆北海岸及大台北地區雨勢較為持續，整日陰雨涼冷，外出應攜帶雨具備用，中南部大致為多雲，但中部在雲量較多時也有零星飄雨的機會。

溫度方面，氣象局表示，各地早晚偏冷，外出要做好保暖措施；清晨台灣西半部及東北部低溫約15至17度，其他地區為19、20度，沿海空曠地區及近山區的平地則更低一些，而白天北部及東北部持續濕冷，預測高溫只有17至19度，而彰化至高雄及花東高溫約21至25度，屏東則仍可達27度，較為溫暖。

東北風明顯偏強，桃園至台南、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，鄰近海域並有較大風浪；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率，海邊作業及活動請注意安全。

氣象局表示，原位於琉球東南方海面的第25號輕度颱風「帕卡」，已於凌晨2時減弱為熱帶性低氣壓，中心位置在鵝鑾鼻東方約1240公里的海面上，預測向南南東移動，對台灣無影響。

根據環保署空氣品質預報資訊指出，今天東北季風影響，雲嘉南以北位於迎風面，擴散條件良好，南部位於下風處，稍易累積污染物 。

竹苗、中部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（編輯：謝雅竹）1111213