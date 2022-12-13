鶯歌藝術季12/17起登場 匯聚市集、手作、演唱會

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「2022鶯歌藝術季」17日至25日在鶯歌陶瓷博物館登場，連續2個週末有集結40間質感風格品牌的「微笑音樂市集」。圖為「懶洋洋製造所」陶藝作品。（鶯歌陶瓷博物館提供）中央社記者高華謙傳真 111年12月13日

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（中央社記者高華謙新北13日電）「2022鶯歌藝術季」17日至25日在鶯歌陶瓷博物館登場，連續2個週末集結40間質感風格品牌的「微笑音樂市集」，今年更首次在大廳辦演唱會，旺福樂團等8團歌手將嗨翻鶯歌。

鶯歌陶瓷博物館今天發布新聞稿，館長張啟文表示，新北市政府推動「三鶯文創整合計畫」，結合藝術、文創、觀光、產業與生態，打造鶯歌「藝術城」。今年邁入第3年的鶯歌藝術季以「來唱鶯歌」為主題，匯聚多元藝術類型，實體與數位並行，推出4大展演與體驗系列活動。

其中在陶瓷藝術園區舉辦的「微笑音樂市集」集結40間質感風格品牌，包含力推陶藝作品的懶洋洋製造所與陳韋竹 TA KE studio，還有陶藝、金工、藍染、毛線娃娃、羊毛氈吊飾與植栽等風格手作，現場並進駐特色餐飲如原住民木鱉飯、手作米糕與手沖咖啡等，另有「水分子樂團」與「小麻雀樂團」，及「特技空間」氣球表演等26場街藝輪番精彩演出。

在大廳「來唱鶯歌」主舞台演唱會，17日邀旺福、鄭宜農、吉那罐子與溫蒂漫步樂團，24日有Swing Taiwan、仕女聲、Haezee黃瑋昕及獲金曲獎「最佳演唱組合」肯定的台灣阿卡貝拉無伴奏人聲樂團「尋人啟事」開唱。

這次更首次在陶博館外牆打造7.5公尺高的光影藝術牆「匯聚之門」，自12月17日至明年1月2日，每天下午4時30分至9時30分亮眼登場，結合音樂、影像、動畫、燈光組合演繹鶯歌匯聚多元文化歷史。（編輯：方沛清）1111213